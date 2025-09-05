Für Marlisa Rudzio war William "Liebe auf den ersten Blick"

Marlisa Rudzio (35), die bekannte Influencerin, hat endlich das Geheimnis um ihr Liebesleben gelüftet. Nach wochenlanger Zurückhaltung präsentierte sie ihren neuen Freund William auf Instagram und erklärte ihm in einer rührenden Nachricht ihre Liebe. Mit einem Hauch von Poesie schreibt Marlisa zu einem niedlichen Pärchenfoto: "Der Unterschied zwischen dir und einer Sternschnuppe ist, wenn ich eine Sternschnuppe sehe, muss ich mir was wünschen und wenn ich dich sehe, ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen." Diese Worte zeigen, dass die 35-Jährige auf Wolke sieben schwebt und mit ihrem neuen Partner das Gefühl von Seelenverwandtschaft erlebt.

Marlisa verriet in ihrem Social-Media-Post, dass sie anfangs nicht an Liebe auf den ersten Blick geglaubt habe. Doch bei William war es anders: Sie fühlte sofort ein "magisches Band". Die Intensität dieses Gefühls hat Marlisa nach eigenen Angaben zuvor nie erlebt. Ihr Appell an ihre zahlreichen Followerinnen lautet, die Hoffnung auf die große Liebe niemals aufzugeben. Denn genau dann, wenn man am wenigsten damit rechne, könne die Liebe des Lebens plötzlich auftauchen. Diese Botschaft dürfte sicherlich viele romantische Herzen berühren und Hoffnung spenden. Das zeigt sich auch in den Kommentaren des Beitrags – die Fans der 35-Jährigen zeigen sich begeistert von ihren Worten. "Dich so glücklich zu sehen hat meinen Tag so viel besser gemacht", schwärmt eine Nutzerin, während eine andere hinzufügt: "Freue mich riesig für dich."

Noch bevor sie die Identität ihres Liebsten öffentlich machte, teilte Marlisa verheißungsvolle Bilder mit ihm aus dem Mallorca-Urlaub: Total verliebt knutschten die beiden darauf im Meer. In der Vergangenheit hatte die Moderatorin nicht so viel Glück in ihrer Männerwahl gehabt. Nicht nur einmal sorgten ihre Beziehungen und Flirts mit Reality-Kollegen für unschöne Schlagzeilen. Anhand ihrer Worte ist aber davon auszugehen, dass diese Pechsträhne vorbei ist.

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio mit ihrem neuen Freund William Raab, September 2025

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio und ihr neuer Freund William, September 2025

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio mit ihrem Freund William, September 2025