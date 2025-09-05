Heidi Klum gibt ersten Vorgeschmack auf Halloween-Kostüm

Heidi Klum (52) hat es wieder getan und ihre Fans in Halloween-Stimmung versetzt. Am 3. September veröffentlichte das Supermodel ein skurriles Instagram-Video, in dem sie ein rotes Stück Papier genüsslich beißt. Während sie gemütlich in einem Stuhl saß, wurde ihr das Papier von einer mysteriösen Person in schwarzen Handschuhen gereicht. Heidi ist berüchtigt für ihre aufsehenerregenden Halloweenkostüme und -partys, und viele sind gespannt, welches Outfit sie in diesem Jahr präsentieren wird. Das Video ließ Raum für Spekulationen – und Heidis Follower warten gespannt darauf, ob das Papier ein Hinweis auf das kommende Kostüm ist.

Im vergangenen Jahr überraschten Heidi und ihr Mann Tom Kaulitz (36) mit ihrer Verkleidung als E.T. aus dem Kultfilm von 1982. Von Jahr zu Jahr hat Heidi ihre Fans immer wieder in Staunen versetzt. Sei es als schauriger Wurm, experimenteller Außerirdischer oder als Fiona aus dem Film "Shrek". Auch mit optischen Täuschungen wusste sie zu begeistern, wie beispielsweise mit fünf Doppelgängern im Jahr 2016 oder als sie sich 2013 mit künstlichen Falten um Jahrzehnte altern ließ. Ihre Halloween-Partys begannen schon im Jahr 2000, und seitdem hat sie sich stets etwas ganz Besonderes für ihre Gäste einfallen lassen.

Heidis Liebe zu Halloween geht weit über Kostüme hinaus. Auch in den Pandemie-Jahren fand sie kreative Wege, das Fest zu feiern. Anstatt einer großen Party produzierte sie 2021 einen aufwendigen Kurzfilm auf Social Media, in dem sie sich als auferstandene Mumie präsentierte. Im Jahr 2020 überraschte sie ihre Fans mit einem kreativen Video, in dem sie in verschiedenen Kostümen zu Hause feierte, um zu zeigen, dass man auch in kleinen Kreisen kreativ sein kann. Zu diesem Zweck verkleidete sie ihre Familie als Mumien und inszenierte humorvolle Szenen. Die 52-Jährige lässt ihre Fans auch in diesem Jahr gespannt auf ihre Halloween-Kreation warten.

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Met Gala 2025 in New York City