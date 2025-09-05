Justin Bieber lässt Fans zappeln: "SWAG II" nicht gedroppt

Justin Bieber (31) hat seine Fans auf die Folter gespannt. Gestern Nachmittag kündigte der Sänger an, dass sein neues Album "SWAG II" um Mitternacht erscheinen würde. Die Ankündigung verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und die Vorfreude war riesig. Doch als die Uhr Mitternacht schlug, gab es eine kalte Dusche für die Fans: Das Album war weder auf iTunes noch auf Spotify zu finden. Auf seinem Instagram-Account erklärte Justin, dass die Songs noch letzte Anpassungen benötigten und der Abgabeprozess im Gange sei. Dennoch bleibt die Frage, warum das Album nicht wie angekündigt erschienen ist, unklar.

Das versprochene Album bleibt also vorerst ein Mysterium. Der Künstler hat bislang keine weiteren Informationen gegeben, um die Verzögerung zu erklären. Auch sein Management hat sich noch nicht zu einem neuen Erscheinungstermin geäußert. Auf den Streaming-Plattformen sind keine Titel des heiß erwarteten Albums zu finden, und die Fans stehen vor einem Rätsel. Viele hoffen darauf, dass der Star den Spannungsbogen bald löst und "SWAG II" doch noch in naher Zukunft veröffentlicht wird.

Erst vor wenigen Wochen berichteten Insider, wie sehr Justin der Druck der Albumproduktion belastet hatte. Eine Quelle verriet dem Magazin Us Weekly: "Er stand lange unter großem Druck, aber seit den letzten Wochen ist er mental in einer besseren Verfassung." Seine Frau Hailey Bieber (28) zeigte sich in dieser herausfordernden Phase geduldig und unterstützend. Laut dem Insider nahm sie "jeden Tag, wie er kommt" und wartete auf entspannte Zeiten. Die arbeitsreiche Zeit rund um "SWAG" hatte die Ehe der beiden auf eine harte Probe gestellt.

Getty Images Justin Bieber, Februar 2022

Instagram / lilbieber Justin Bieber, Popstar

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, August 2025