Justin Bieber überrascht mit neuem Album um Mitternacht

Justin Bieber (31) hat eine Überraschung für seine Fans parat: Der Sänger hat angekündigt, dass er ein neues Album mit dem Titel "Swag II" veröffentlichen wird. Das Album soll am 5. September um Mitternacht erscheinen. Diese Neuigkeit teilte der Musiker über großflächige Werbetafeln auf der ganzen Welt mit, auf denen das Albumcover und der Titel zu sehen sind. Auch auf seinem Instagram-Account präsentierte Justin die aufregenden Neuigkeiten. Eine vollständige Tracklist wurde bisher allerdings noch nicht verraten – und Fans warten gespannt auf weitere Details.

"Swag II" stellt eine Fortsetzung seines im Juli erschienenen Albums "Swag" dar, das bei der Veröffentlichung großen Erfolg hatte. Unter den Singles, die auf dem Vorgängeralbum zu hören waren, finden sich Hits wie "Daisies", "Yukon" und "First Place". Diese sorgten dafür, dass das Album auf Platz zwei der Billboard 200 Charts einstieg. Ob "Swag II" ähnliche Erfolge feiern wird, bleibt abzuwarten. Die Spannung und die Vorfreude unter den Fans sind jedenfalls groß, und viele fiebern bereits dem neuen Sound entgegen, den der Sänger in kürzester Zeit zu kreieren versprochen hat.

Justin hat sich über die Jahre eine treue Fanbasis aufgebaut, die jedes seiner Projekte mit Spannung erwartet. Seit seinem Durchbruch als Teenager hat der Musiker kontinuierlich an seiner Karriere gearbeitet und sich immer wieder neu erfunden. Sein Einfluss in der Musikszene ist unübersehbar – und wann immer er neue Musik ankündigt, ist das Interesse riesig. Seit einem Jahr sind Justin und seine Frau Hailey (28) stolze Eltern eines kleinen Sohnes namens Jack Blues. "Hailey möchte ein zweites Kind mit Justin, solange sie sich ein wenig aus der Öffentlichkeit zurückziehen können", verriet ein Insider kürzlich gegenüber Daily Mail.

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Instagram / lilbieber Justin Bieber und Jack Blues, Juli 2025

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025