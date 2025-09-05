Nach Trennung: Pietro Lombardi hat mit Dating abgeschlossen

Pietro Lombardi (33) hat die Nase voll vom Dating. Nach seiner Ehe mit Sarah Engels (32) scheiterte kürzlich auch seine Beziehung mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29). Kurz vor der Trennung hatten der Sänger und die Influencerin noch große Zukunftspläne: Hausbau, Hochzeit, vielleicht sogar ein drittes Kind... Doch jetzt muss er sich wieder als Single durchschlagen. Im Interview mit Promiflash macht Pietro deutlich, dass die Liebe für ihn momentan kein Thema ist. Auf die Frage hin, ob er in nächster Zeit wieder bereit fürs Dating-Leben sei, reagiert er entschieden: "Was für Dating? Brauche ich nicht."

Obwohl viele erwarten könnten, dass er sich nun ganz auf seine Karriere als Musiker konzentriert, bleibt Pietro hinsichtlich seiner zukünftigen Pläne vage. Auf die Nachfrage, ob seine Fans bald neue Songs erwarten dürfen, hält er sich bedeckt. "Ich konzentriere mich auf die wichtigen Dinge. Und die muss nur ich wissen", macht der ehemalige DSDS-Star gegenüber Promiflash deutlich. Damit lässt Pietro offen, ob er demnächst ins Studio zurückkehren wird oder sich anderweitig neu orientieren möchte. Der gebürtige Karlsruher scheint jedenfalls einen klaren Schlussstrich unter das Kapitel Dating gesetzt zu haben und gibt sich mysteriös, was seine Zukunft betrifft.

Vor knapp drei Wochen gab Laura die Trennung von Pietro bekannt. Die beiden waren seit 2020 ein Paar und sind Eltern von zwei kleinen Söhnen, Leano (2) und Amelio. Zu den Hintergründen des Liebes-Aus ist bislang wenig bekannt. "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen", erklärte Laura in ihrem Statement auf Instagram. Gerüchten zufolge fühlte sich die 29-Jährige im Alltag und bei stressigen Themen zunehmend von ihrem Verlobten im Stich gelassen.

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi bei der Premiere von "Love Island VIP" 2025

IMAGO / Horst Galuschka Pietro Lombari und Laura Maria Rypa, 2023

IMAGO / Daniel Scharinger Pietro Lombardi im Megapark auf Mallorca