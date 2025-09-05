Noch ein neuntes Kind? Anna-Maria Ferchichi macht Andeutung

Anna-Maria Ferchichi (43), bekannt als Influencerin und Ehefrau von Rapper Bushido (46), weckt Spekulationen über möglichen Familienzuwachs. Zusammen mit ihrem Ehemann, dessen bürgerlicher Name Anis Ferchichi lautet, hat sie bereits sieben gemeinsame Kinder sowie einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Auf Instagram äußert sich die Achtfachmutter nun zu der Frage, ob weitere Babys geplant seien. "Keine Frage kommt öfter, [als diese]", schreibt Anna-Maria auf Nachfrage ihrer Fans. So viel sei sicher: "Wir haben uns in der Tat in der letzten Zeit viel darüber unterhalten, ob wir noch ein Kind haben wollen. Zu welchem Entschluss wir gekommen sind, behalte ich für mich."

Die Überlegungen über weiteren Familienzuwachs kommen nicht überraschend. Das Paar ist bekannt dafür, seine Community offen an dem Familienleben teilhaben zu lassen. Die beiden teilen sich ihre älteste Tochter Aaliyah, die Zwillinge Laila und Djibrail (11), Issa und die Drillinge Leonora (3), Amaya (3) und Naima (3). Anna-Marias Sohn Montry ist bereits 23 Jahre alt. Dass der Social-Media-Star die Diskussion um ein neuntes Kind nicht abblockt, zeigt, dass die Familienplanung noch nicht endgültig abgeschlossen ist. Ob Bushido und sie bald tatsächlich weiteren Nachwuchs willkommen heißen werden, bleibt abzuwarten.

In der Vergangenheit sprach die Influencerin darüber, wie sehr sie das Muttersein liebt und welche Herausforderungen es mit sich bringt. Vor Kurzem hatte Anna-Maria eine Phase ohne ihre acht Kinder, als sie wegen einiger Termine den Familienurlaub in Thailand pausierte und alleine ein paar Tage in ihrer Wahlheimat Dubai verbrachte. Die Ruhephase empfand sie zunächst als "gewöhnungsbedürftig" und die Vorfreude, wieder zu ihrer Familie zurückzukehren, überwog deutlich. Diese Erfahrung zeigt, wie sehr sie das geschäftige Leben als Mutter schätzt und zugleich genießt.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail