Sydney Sweeney in Flirtlaune: Hat Scooter Braun Potenzial?

Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen der Schauspielerin Sydney Sweeney (27) und dem Musikmogul Scooter Braun (44) sorgen derzeit für Aufsehen. Die beiden wurden erstmals beim Hochzeitsempfang von Jeff Bezos (61) und Lauren Sanchez im Sommer in Venedig gesichtet. Insider berichten beim People Magazin nun, dass sie das Labor-Day-Wochenende gemeinsam am Lake Tahoe verbracht haben. Das Treffen dauerte von Freitag bis Montag und wird als unverbindlich angesehen. Beide sind wieder auf dem Single-Markt: Sydney hat sich Anfang des Jahres von ihrem Verlobten Jonathan Davino getrennt, während Scooters Ehe mit Yael Cohen 2022 endete.

Obwohl die beiden Zeit miteinander verbringen, steht Romantik nicht im Vordergrund von Sydneys aktuellen Prioritäten. Ihre Karriere soll im Fokus stehen. "Sydney ist ambitioniert und konzentriert sich darauf, jede berufliche Gelegenheit zu nutzen", sagt ein Insider. Dennoch zeigt sich, dass Sydney ein gewisses Interesse an Scooter hat. Besonders seine charmante, selbstbewusste und aufmerksame Art scheint sie zu faszinieren. Trotzdem wird klar vermeldet, dass Scooter nicht unbedingt ihrem Beuteschema entspricht, sie aber die Aufmerksamkeit genießt.

Scooter Braun, bekannt für seine Arbeit im Musikgeschäft, scheint die Zeit mit der Schauspielerin ebenfalls zu schätzen, und die beiden lernen sich derzeit näher kennen. Für Sydney ist die berufliche Weiterentwicklung das wichtigste Ziel in diesem Jahr, besonders nach ihrer Trennung von Jonathan. Nun bleibt abzuwarten, ob sich zwischen Sydney und Scooter mehr entwickelt oder alles auf einer lockeren Basis bleibt.

Getty Images Sydney Sweeney, März 2025

Getty Images Scooter Braun, Manager

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018