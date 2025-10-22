Can Kaplan offen: Das ist aus der Anzeige gegen ihn geworden

Can Kaplan äußerte sich in einem Interview mit Promiflash über den Stand der Anzeige, die nach den schweren Gewaltvorwürfen von Walentina Doronina (25) gegen ihn erstattet wurde. Gefragt, ob er mit Walentina sprechen würde, wenn man sich begegne, machte der Unternehmer klar, dass er Distanz wahrt. Für ihn sei das Kapitel abgeschlossen. "Es ist Aussage gegen Aussage. Und die Lügen werden irgendwann auch rauskommen", merkte er an. Zudem betonte der Influencer, dass er Walentina bewusst aus dem Weg gehe: "Ich glaube, das sollte jeder andere auch tun, der keinen Stress haben will."

Hintergrund ist folgender: Walentina machte ihrem früheren Partner schwere Gewaltvorwürfe und teilte Bildmaterial mit angeblichen Beweisen auf Social Media. Im Mai postete sie zudem eine Anzeige gegen Can. In einem Verfahren wurde er als Beschuldigter und Walentina als Geschädigte geführt, die Ermittlungen lagen bei der Staatsanwaltschaft. Ob und wie es weitergeht, ließ der Unternehmer unbeantwortet und äußerte sich nicht zu juristischen Details.

Walentina und Can machten ihre Beziehung im September 2022 publik. In der Latenightshow von Promi Big Brother folgte sogar ein Heiratsantrag. Rund ein Jahr später ging es für die zwei dann zu Das Sommerhaus der Stars. Can war damals ein absoluter Neuling im Reality-TV. Lange hielt das Glück der Influencer jedoch nicht an: Der Sommerhaus-Fluch traf sie und im Jahr 2024 folgte die Trennung – und eine Menge öffentliches Drama.

Anzeige Anzeige

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Kammerer,Bernd / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im August 2023