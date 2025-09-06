"Aquaman": Erste Granate mischt "Love Island VIP"-Villa auf

In Folge zwei von Love Island VIP sorgt ein überraschender Neuzugang für Wirbel. Der athletische Influencer Nam Vo zieht als erste Granate in die Villa ein und beeindruckt sofort mit seinem Sixpack und seinem Charme – was sowohl die Männer als auch die Frauen in der Villa nervös macht. "Bruder, Aquaman ist einfach reingekommen", stellt Kandidat Filip Pavlovic (31) entsetzt fest. Vor allem die Damen zeigen sich beeindruckt, während Nam direkt die Initiative ergreift und sich mit ihnen unterhält – während die übrigen Männer kurzerhand aus der Villa verbannt werden.

Insbesondere eine Kandidatin ist von dem Fitness-Model begeistert: Die sonst so selbstbewusste Jennifer Iglesias (26) wirkt sichtlich sprachlos. Das entgeht auch ihrer Mitstreiterin Jeje Lopes nicht. "Du findest den richtig gut, oder?", erkundigt sie sich bei Jenny. Tatsächlich verbindet die Prominent getrennt-Bekanntheit und Nam auch schon eine kleine Vorgeschichte: Jenny hatte ihn früher auf Instagram kontaktiert – unter dem Vorwand, sich für seine Nahrungsergänzungsmittel zu interessieren. "Ich habe einfach nur gedacht, sie ist eine Userin, die Hilfe braucht", erinnert sich der 33-Jährige im Interview.

Obwohl die ehemalige Love Island-Gewinnerin große Erwartungen an das Aufeinandertreffen hatte, verläuft der Abend für sie nicht ganz wie erhofft. Nam darf für ein Dreier-Date wählen – und entscheidet sich für Lisa-Marie Gaul und Stella Stegmann (28), woraufhin die Enttäuschung auf Jennys Gesicht nicht zu übersehen ist. Doch es ist nicht nur der Ernährungsberater, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht: Schon in der Auftaktfolge verdrehte Tatum Koch (27) den Männern den Kopf. Besonders Josua Günther zeigte sich angetan von der Social-Media-Bekanntheit: "Ich habe wirklich gesagt, wenn du da wärst, wäre crazy. Ob du mir glaubst oder nicht."

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

RTLZWEI Nam Vo, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

RTLZWEI Jennifer Iglesias, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025