Diese Lady verdreht den "Love Island VIP"-Männern den Kopf

Die Eröffnung von Love Island VIP sorgt für Aufsehen, als Tatum Koch (27) die Villa betritt und damit die Männerwelt in Aufruhr versetzt. Besonders die Teilnehmer Umut Tekin (28), Josh Stanley und Josua Günther zeigen sich beeindruckt von der Ankunft der ehemaligen Temptation Island-Kandidatin. Josua, der sich ursprünglich für Jennifer Iglesias (26) entschieden hatte, scheint seine Wahl plötzlich zu überdenken. Trotz seines wachsenden Interesses an Tatum respektiert er seine bestehende Verbindung zu Jennifer und hält sich zunächst zurück. Am Ende der Paarungszeremonie trifft Tatum eine Entscheidung und wählt den charmanten Josh Stanley als ihren Partner.

Der Verlauf der Ereignisse lässt die Frage offen, wie es mit Josua weitergeht. Der Muskelmann findet schließlich den Mut und gesteht Tatum, dass er sich insgeheim gewünscht hatte, sie als Kandidatin in der Show zu haben. "Ich habe wirklich gesagt, wenn du da wärst, wäre crazy – ob du mir glaubst oder nicht", lässt er sie wissen, was zu einer unsicheren, aber spannungsgeladenen Dreieckskonstellation führt. Die Dynamik zwischen den Teilnehmern verspricht spannende Wendungen in den kommenden Episoden, während Tatum weiterhin das Objekt der Begierde bleibt.

Die diesjährige Staffel von "Love Island VIP" bietet eine bunte Mischung prominenter Persönlichkeiten, die sich auf die Suche nach Liebe und Anerkennung begeben. Unter den zehn männlichen Kandidaten befinden sich bekannte Gesichter wie der Dschungelcamp-Gewinner Filip Pavlovic (31) und die Bachelorette-Bekanntheit Yannick Syperek. Während die ersten Verbindungen geknüpft werden, bleibt abzuwarten, welche romantischen Bündnisse Bestand haben und wer sich letztendlich die Herzen der Zuschauer sichern kann.

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Instagram / tatumsaraa Tatum Koch, TV-Bekanntheit

RTL Josua Günther, Realitystar

