"Wicked: For Good"-Trailer spaltet die Fangemeinde

Der kürzlich veröffentlichte Trailer für Wicked: For Good hat die Fangemeinde in Aufruhr versetzt. Während einige Zuschauer über die emotionale Tiefe der Szenen mit Cynthia Erivo (38) als Elphaba und Jonathan Bailey (37) als Fiyero begeistert sind, bemängeln andere die vermeintlichen Spoiler, die durch die Vorschau bekannt wurden. Besonders die Einführung von Vogelscheuche und Blechmann hat Diskussionen angestoßen, da Fans Hinweise darin sehen, dass Fiyero und Boq genau diese Charaktere sein könnten. In einer Szene, die Elphaba und die Vogelscheuche zeigt, trägt letzterer eindeutig die Uniform des Winkie-Prinzen, was auf eine bekannte Wendung aus dem Musical hindeutet.

Die Diskussionen entzündeten sich vor allem an Szenen, in denen Fiyero, gespielt von Jonathan Bailey, im Kostüm des Winkie-Prinzen zu sehen ist, was auf seine spätere Verwandlung hindeutet. In der Originalgeschichte geschah dies durch einen misslungenen Zauber. Auch der Auftritt des Blechmanns bringt Fans auf die Idee, dass Boq, der von Ethan Slater (33) porträtiert wird, gezeigt wird, nachdem er in diese bekannte Figur verwandelt wurde. Auf X teilen die Zuschauer Meinungen wie: "Ich liebe, dass die Filmcrew überhaupt nicht darauf achtet, Spoiler zu vermeiden." Andere argumentieren jedoch, dass diese Details kein Geheimnis seien, da das Bühnenmusical die Story seit zwei Jahrzehnten erzählt.

Bereits der erste Teil von "Wicked" konnte Kritiker und Publikum mit einer beeindruckenden Interpretation der beliebten Broadway-Produktion überzeugen. Unter der Regie von Jon M. Chu (45) wird nun die düstere Fortsetzung erzählt, die nicht nur die Geschichte des Landes Oz weiterführt, sondern sich auf die Ursprünge der Figuren konzentriert. Besonders der musikalische und emotionale Tiefgang der Darbietungen von Cynthia und Ariana, die als Hexen-Duo auch im ersten Teil brillierten, wurde als maßgeblich für den Erfolg gewürdigt. Dieses Mal scheint die Stimmung allerdings noch ernster zu werden, was die Vorfreude der Fans auf das große Finale verstärkt.

Getty Images Ariana Grande, Cynthia Erivo und Jonathan Bailey, November 2024

Getty Images Der "Wicked"-Cast im November 2024

Getty Images Schauspielerinnen Cynthia Erivo und Ariana Grande