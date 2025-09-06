Ausgeplaudert: Pietro Lombardi zu Gast bei "Love Island VIP"

Die neue Staffel Love Island VIP ist kürzlich gestartet. Doch Fans dürfen sich nicht nur auf den prominenten Cast freuen, sondern auch auf einen ganz besonderen Ehrengast: Wie Pietro Lombardi (33) auf der Premiere des Datingsformats im Interview mit Promiflash erzählt, wird er in der Show zu sehen sein. Allerdings nicht als Kandidat, sondern als Performer. "Ich war vor Ort. Ich habe in der Villa gesungen", verrät der Musiker. Zuschauer müssen sich jedoch noch etwas gedulden – die Performance seines Songs "Fuego" wird erst später in der Staffel zu sehen sein.

In der zweiten Staffel suchen wieder einige prominente Gesichter nach der Liebe – darunter Jennifer Iglesias (26), Umut Tekin (28) und Stella Stegmann (28). Pietro zeigt sich begeistert vom Cast und hebt besonders seinen Freund Filip Pavlovic (31) hervor. "Ich habe natürlich nur diejenigen gesehen, die zu dem Zeitpunkt noch drin waren. Aber der Cast ist gut. Filip ist ja ein guter Freund von mir – alles super", betont er gegenüber Promiflash. Auch wenn er nur als Stargast in der Show auftritt, hat er große Erwartungen an die neue Staffel: "Hoffentlich viel Liebe und Spannung!"

Dass Pietro Lombardi musikalisch Einfluss auf die Show nimmt, überrascht kaum – schließlich gehört er seit seinem DSDS-Durchbruch fest zur deutschen Musikszene. Mit "Fuego", dem Song, den er bei Love Island VIP performt, liefert er eigens einen Titel für die RTLZWEI-Show. Kein Wunder, denn Pietro ist selbst bekennender Fan des Formats. "Ich feiere 'Love Island' total und schaue echt oft rein. Als RTLZWEI gefragt hat, ob ich den Song zur neuen Staffel machen will, musste ich nicht lange überlegen", schwärmte der 33-Jährige in einer Pressemitteilung.

IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

IMAGO / Future Image Filip Pavlovic, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi, Sänger