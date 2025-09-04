Drogen und Sex: Charlie Sheen schämt sich für wilde Zeiten

Charlie Sheen (60), einst gefeierter Star der Serie Two and a Half Men, hat offen über die Schatten seiner Vergangenheit gesprochen, die ihn bis heute verfolgen: Selbst acht Jahre nach seinem Ausstieg aus Drogen und Alkohol wird sein Leben noch von Erinnerungen an diese wilden Zeiten geprägt. So habe er beispielsweise über 40.000 Euro an die sogenannte "Hollywood Madam" Heidi Fleiss (59) gezahlt, die ihm dafür Callgirls vermittelte. Noch immer würde er vor Scham erzittern, wenn er an diese "abscheulichen Erinnerungen, Entscheidungen und Konsequenzen" denke, so Charlie im Interview mit People.

Charlie, der heute HIV-positiv ist, bemüht sich seit 2017 um die Versöhnung mit seiner explosiven Vergangenheit. "Vergebung ist noch immer ein fortlaufender Prozess", erklärte der in New York City geborene Schauspieler im Interview und betonte, dass man auch kleine Fortschritte schätzen müsse. Besonders beeindruckend sei es für ihn, dass viele Menschen, denen er in der Vergangenheit Unrecht getan hat, ihm bereits vergeben haben oder schlicht darauf hoffen, dass er sich selbst vergeben kann.

Geboren als Carlos Irwin Estévez, wuchs Charlie in Hollywood unter starkem Druck auf. Der Ruhm, die Familie und die Erwartungen trieben ihn in seine früheren Exzesse. Heute konzentriert er sich auf persönlichen Fortschritt und sieht Vergebung als fortlaufenden Prozess, der ihm hilft, seine Vergangenheit anzuerkennen und sich selbst neu zu betrachten. Für Charlie ist das innere Versöhnen mindestens genauso wichtig wie Entschuldigungen bei anderen – eine Lektion, die er aus seinen wilden Jahren gelernt hat und die ihn bis heute prägt.

Imago Schauspieler Charlie Sheen im August 2023 in Bel Air

Getty Images Heidi Fleiss in Culver City im Dezember 2003

Getty Images Charlie Sheen und Jon Cryer