Trump prophezeite: Charlie Sheens dritte Ehe würde scheitern

Donald Trump (79) sagte einst voraus, dass Charlie Sheens (60) Ehe mit Brooke Mueller (48) scheitern würde – und genau so kam es. In der neuen Netflix-Dokumentation "aka Charlie Sheen" zeigt sich der Schauspieler überrascht über Trumps damaligen Auftritt und räumt ein, dass der ehemalige Präsident mit seiner Warnung recht behalten hat. Trump hatte in einem Interview im Jahr 2011 erzählt, dass er Brookes Eltern geraten habe, die Hochzeit der beiden nicht zu erlauben. Zwar nannte er Sheen damals "wunderbar", fügte jedoch hinzu: "Er ist ein Desaster." Die Ehe wurde 2008 geschlossen und nur drei Jahre später offiziell geschieden.

Die turbulente Beziehung der beiden war geprägt von Abhängigkeit und Eskalationen. 2009 brachte das Paar die Zwillinge Bob und Max zur Welt, doch der Start ins Familienleben verlief holprig: Die Babys kamen sechs Wochen zu früh und mussten lange Zeit im Krankenhaus bleiben. An Weihnachten desselben Jahres kam es zu einem Vorfall, der Charlies Verhaftung zur Folge hatte, nachdem Brooke ihm Morddrohungen vorwarf. Der Schauspieler bestritt die Anschuldigungen, die später fallengelassen wurden. Rückblickend räumte Brooke ein, dass ihre gemeinsamen Suchtprobleme einen erheblichen Einfluss auf die Ehe hatten: "Wir sind zu schnell zu weit gegangen."

Charlie Sheens Leben war nicht nur von dramatischen Beziehungen geprägt, sondern auch von einer Karriere und persönlichen Geschichten, die immer wieder Schlagzeilen machten. Von seinem berühmten Vater Martin Sheen (85) erhielt der Schauspieler bei seiner Hochzeit mit Brooke eine bemerkenswert knappe Rede: "Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut." In der Dokumentation blickt Charlie offen auf seine Vergangenheit und die Fehler, die er begangen hat. Er betont, dass er mit Brooke Mueller inzwischen Frieden geschlossen hat, und gesteht: "Ich habe meinen Anteil daran gehabt, das ist klar." Worte, die zeigen, dass auch eine Hollywood-Ikone menschlich bleibt – und aus ihren Erfahrungen lernt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Charlie Sheen und Donald Trump

Getty Images Brooke Mueller und Charlie Sheen, 2009

Frederick M. Brown / Getty Images Charlie Sheen und Brooke Mueller 2008