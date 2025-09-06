Das erwartet Emmy Russ von den "Love Island VIP"-Kandidaten

Emmy Russ (26) hat scheinbar große Erwartungen an die neue Staffel von Love Island VIP. Promiflash traf die Reality-TV-Bekanntheit auf der Premiere des beliebten Datingformats – und hakte nach, was die Zuschauer ihrer Meinung nach erwartet. "Es sind ja ein paar Charaktere dabei, mit denen auch ich in Formaten war. Ich weiß, dass das auch schwere, turbulente Charaktere sind", verriet die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin und fügte hinzu: "Ich glaube, es wird viel Drama geben. Zickereien, Eifersucht – das schaut man ja gerne. Sehr spannend."

Dem konnte ihr Begleiter Marko Petrovic nur zustimmen: Er zeigte sich begeistert und lobte die Erfahrung der Teilnehmer als Garant für spannende Auseinandersetzungen auf der Liebesinsel. "[Es sind] auch viele erfahrene Charaktere. Das heißt, sie wissen, wie man umgeht in der Szene, auch mit Sticheleien, Streitigkeiten. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall sehr spannend", erklärte der Bruder von Realitystar Aleks Petrovic (34). Außerdem freue sich Marko, dass auch einige attraktive Personen dabei sind – ein weiteres Plus für das Zuschauererlebnis. Die Mischung aus unterschiedlichen Typen verspreche, dass die Staffel für reichlich Unterhaltung sorgen werde.

Die Premiere von "Love Island VIP" bot aber auch abseits der Show interessante Momente. Dass Emmy mit dem Bruder von Aleks auf dem Event erschien, sorgte nämlich für Gesprächsstoff: Ihr wird aktuell eine Liaison mit dem ehemaligen Kampf der Realitystars-Kandidaten nachgesagt, obwohl dieser offiziell noch mit Vanessa Nwattu verlobt ist. Von Promiflash auf ihre Begleitung angesprochen, erklärte Emmy schmunzelnd: "Er ist noch nicht so bekannt, aber er ist der Bruder von jemand sehr Bekanntem." Marko ergänzte augenzwinkernd: "Wir sind sehr gut befreundet."

IMAGO / Future Image Emmy Russ, September 2025

Instagram / markan_official Marko Petrovic

Promiflash Marko Petrovic und Emmy Russ, September 2025

