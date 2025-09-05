Indiz? Emmy Russ erscheint mit Aleks' Bruder Marko bei Event

Bei der glanzvollen Love Island VIP-Premiere sorgte Reality-TV-Bekanntheit Emmy Russ (26) für Aufsehen, als sie an der Seite von Marko Petrovic erschien. Die beiden wurden auf dem roten Teppich gesichtet und spekulative Stimmen ließen nicht lange auf sich warten. Besonders brisant: Emmy wird derzeit eine romantische Verbindung zu Markos Bruder, Aleks Petrovic (34), nachgesagt. Promiflash hakte nach – und die ehemalige Beauty & The Nerd-Kandidatin verriet: "Er ist noch nicht so bekannt, aber er ist der Bruder von jemand sehr Bekannten." Marko fügte charmant hinzu: "Wir sind sehr gut befreundet."

Das Erscheinen von Emmy und Marko weckt vor allem Interesse wegen ihrer gemeinsamen Teilnahme an der Show #CoupleChallenge, die kürzlich gedreht wurde. Im Promiflash-Interview sprach die 26-Jährige offen über die aufreibende Zeit während der Dreharbeiten. "Wir kennen uns noch nicht sehr lange, aber es war sehr intensiv – also nicht, dass es falsch verstanden wird", betonte sie lachend. Marko ergänzte mit einem Augenzwinkern, alles sei rein "freundschaftlich". Trotz dieser Klarstellung bleibt das Interesse groß – und Fans sind gespannt, wie es im Dreiecksgeflecht weitergeht.

Die Gerüchte um eine mögliche Liaison zwischen Emmy Russ und Aleks Petrovic haben in den letzten Wochen deutlich zugenommen. Besonders brisant: Aleks ist offiziell mit Vanessa Nwattu liiert, was die Spekulationen noch anheizt. Viele vermuten jedoch, dass die angebliche Romanze lediglich PR-Zwecken dient. Emmy ließ die Vorwürfe nicht auf sich sitzen und veröffentlichte einen provokanten Instagram-Beitrag: Ein kurzer Clip zeigte sie lässig in ein Auto steigen, während im Hintergrund der Song "Shut Up" von den Black Eyed Peas lief. "Ein gut gemeinter Rat an alle, die mir PR unterstellen", schrieb sie dazu.

Promiflash Marko Petrovic und Emmy Russ, September 2025

RTLZWEI Aleksandar Petrovic, Realitystar

IMAGO / Future Image Emmy Russ, September 2025