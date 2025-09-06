Dieser "Love Island VIP"-Hottie hat es Eva Benetatou angetan

Reality-TV-Star Eva Benetatou (33) hat im Interview mit Promiflash offenbart, welchen Kandidaten von Love Island VIP sie am attraktivsten findet. Zunächst hielt sie sich zurück, wollte keinen Favoriten nennen, doch schließlich rückte sie mit der Sprache heraus: Filip Pavlovic (31) hat es ihr besonders angetan. Während Eva von den anderen Kandidaten im Cast nicht allzu sehr beeindruckt ist, verbindet sie mit Filip ein gutes Verständnis: "Mit ihm verstehe ich mich ganz gut", verriet sie im Gespräch. Offen ist nun, ob sich zwischen den beiden mehr entwickeln könnte.

Interessant ist, dass Filip offenbar einen bestimmten Frauentyp bevorzugt und schon in der ersten Show der aktuellen "Love Island VIP"-Staffel Freunden anvertraute, dass er auf kleine, braunhaarige Frauen steht. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Eva genau in sein Beuteschema passt. Doch ob sich aus dieser gegenseitigen Sympathie mehr als nur Freundschaft entwickelt, bleibt abzuwarten. Beide sind jedenfalls nach außen hin aufgeschlossen und humorvoll, was die Chemie zwischen ihnen zusätzlich zu fördern scheint.

Nachdem Eva kürzlich in einer Fragerunde auf Instagram ihren Standpunkt klargemacht hat, dass sie ausschließlich Interesse an Männern hat, kommt ihre Aussage bezüglich Filip wenig überraschend. Seit ihrer Teilnahme an diversen Reality-Shows, unter anderem in Der Bachelor, in der sie sich bis auf den zweiten Platz hocharbeitete, hat Eva sich einen Namen in der Reality-Welt gemacht. Mit ihrem charmanten Auftreten und ihrer offenen Art hat sie bereits einige Herzen erobert. Bleibt spannend, wie sich ihre Beziehungen im Reality-TV weiterentwickeln werden.

IMAGO / Panama Pictures Evanthia Benetatou, September 2025

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Realitystar

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-TV-Star