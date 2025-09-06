Erkannt? Hochstaplerin Anna Sorokin verblüfft mit neuem Look

Anna Sorokin (34), bekannt als die Fake-Erbin Anna Delvey, hat mit ihrem verblüffenden neuen Look für Aufsehen gesorgt. Die verurteilte Betrügerin aus New York ist nicht mehr wiederzuerkennen. Sie hat 18 Kilo abgenommen, trägt nun eine blonde Mähne und präsentiert sich mit makelloser Haut. Doch eines ist gleich geblieben: Ihre Fußfessel, die sie seit ihrer Verurteilung 2019 trägt und dabei stilvoll in Szene setzt.

Um diese Transformation zu erreichen, setzte Anna auf ein spezielles Vibrationstraining und weitere kosmetische Behandlungen wie Vampir-Facials, Laser, Kryotherapie und Radiofrequenzen. Das verriet sie in einem Interview mit Page Six. Sie verfolgt außerdem eine strikte Diät, bei der sie täglich nur zwischen 700 und 1.100 Kalorien zu sich nimmt – eine umstrittene Methode, die jedoch von ihr bevorzugt wird. Neben diesen Maßnahmen testete Anna auch die Abnehmspritze Ozempic, die bei ihr jedoch zu Depressionen führte. "Es war, als würde es mir das Leben aussaugen", fasst Sorokin ihre Erfahrung zusammen.

Seit ihrer Freilassung aus dem Gefängnis 2021 kämpft Anna gegen ihre Abschiebung aus den Vereinigten Staaten und steht unter Hausarrest in New York. Dabei konnte sie zuletzt einen kleinen Erfolg erzielen: Ihr Bewegungsradius wurde laut ihrer Aussage von 75 auf 110 Kilometer erweitert. Trotz der Einschränkungen im Alltag vermarktet sie sich weiterhin geschickt als luxuriöses It-Girl, indem sie mit Kunst, Interviews und TV-Auftritten Geld verdient. Ihr Leben zeigt sich als ständiger Balanceakt zwischen der Vergangenheit als bekannte Hochstaplerin und ihrem Drang, weiterhin im Blitzlicht zu stehen.

IMAGO / Cover-Images Anna Sorokin im Mai 2025

Getty Images Anna Sorokin vor Gericht im Mai 2019

Getty Images Anna Sorokin im Februar 2025