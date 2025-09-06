Laura Lettgen äußert sich zu "Promi Big Brother"-Gerüchten

Laura Maria Lettgen, aufgrund ihrer güldenen Mähne auch als Laura Blond bekannt, wird derzeit als heiße Anwärterin auf ein Bettchen im neuen Promi Big Brother-Haus gehandelt. Auslöser war ein Video auf der Instagram-Seite der Show, in dem eine blonde Perücke als Hinweis für eine weitere Kandidatin gezeigt wurde. Unmittelbar fiel der Name, der für Realityfans untrennbar mit der beliebten Haarfarbe verbunden ist: "Laura Blond." Auf die Spekulationen angesprochen, erklärte Laura jetzt gegenüber Promiflash: "Ich finde es schön, dass mir die Leute das zutrauen, aber ich kann nichts dazu sagen." Ein klares Dementi blieb ebenso aus wie eine Bestätigung der Gerüchte, sodass sich Fans wohl oder übel gedulden müssen, bis am 6. Oktober die große Live-Show auf Sat.1 startet.

Die Spekulationen um das mögliche neue Gesicht im "Promi Big Brother"-Haus haben in der Fan-Community bereits für viel Aufregung gesorgt. Das Video, das die Gerüchte anheizte, zeigt nicht nur Symbole wie die blonde Perücke, sondern auch andere Rätsel für die Zuschauer, darunter eine österreichische Flagge und Handschellen. Es bleibt spannend, ob Laura wirklich das Haus betreten wird oder ob es sich um einen geschickten PR-Schachzug handelt, um die Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Staffel zu lenken. Der Name Laura Blond dürfte jedenfalls bei vielen Zuschauern Interesse wecken.

Bereits im Vorfeld wurden Reality-Bekanntheit Sarah-Jane Wollny (26) und Ex-Bachelor Andrej Mangold (38) als Kandidaten bestätigt, doch der neue Clip mit rätselhaften Hinweisen ließ Fans erneut spekulieren. Solche Andeutungen unter der charmanten Regie des Moderations-Duos Jochen Schropp (46) und Marlene Lufen (54) sorgten schon in der Vergangenheit für ordentlich Gesprächsstoff. Obwohl eine Bestätigung zu Laura bislang noch aussteht, sind sich jetzt schon viele Fans der Show sicher: Sollte die selbstbewusste Blondine tatsächlich einziehen, könnte sie die Dynamik unter den Bewohnern kräftig durcheinanderwirbeln.

Amazon MGM Studios Laura Maria Lettgen, "The 50"-Kandidatin

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Lettgen bei der "Love Island VIP"-Premiere

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025