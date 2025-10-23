Das hat Francisco Medina mit seiner AWZ-Rolle gemeinsam

Francisco Medina (48) spricht offen darüber, wie nah ihm seine Rolle in Alles was zählt geht: Als Maximilian von Altenburg kämpft er in der täglichen RTL-Serie um Zeit mit seinem kleinen Sohn Diego – und das sorgt aktuell in Essen für Zündstoff mit Ex-Partnerin Nathalie, gespielt von Amrei Haardt (36). Im RTL-Interview erklärte der Schauspieler und zweifache Vater, wie sehr ihn das Thema beschäftigt und warum er Maximilians Handeln versteht. "Ich glaube, das würde jedem Vater und jeder Mutter so gehen, wenn man einfach ausgetauscht wird, obwohl man ja sich kümmern möchte." Während Nathalie die Besuche zwar erlaubt, will sie Maximilians Einfluss im Alltag des Babys begrenzen. Francisco bezeichnete den Wunsch, immer hundert Prozent geben zu wollen und im Leben zu kämpfen, als Gemeinsamkeit mit seiner Rolle. Ihm sei es sehr wichtig, mit seinem enthusiastischen Spiel eines zu vermitteln: "Dass man wirklich begreift: Es gibt keine bösen Menschen, es gibt nur böse Handlungen."

In der Serie will Maximilian schlicht Vater sein und Verantwortung übernehmen, prallt jedoch auf klare Grenzen. Francisco fasst das Spannungsfeld zwischen Sorge und Realität nüchtern zusammen: "Ich kann das nachvollziehen, dass das 'ne schwierige Situation ist." Sein TV-Ich dürfe Diego zwar sehen, bekommt aber nur selten echte Nähe, weil Nathalie entscheidet, wie groß seine Rolle sein darf. Genau dort entstehen die Konflikte um Termine, Übergaben und Absprachen – ein Minenfeld, das viele getrennte Eltern kennen. "Es gibt ja genügend Väter leider – Mütter wahrscheinlich weniger – die sich nicht um ihre Kinder kümmern wollen", sinnierte der beliebte AWZ-Star. Sein TV-Ich legt das gleiche Unverständnis an den Tag und kämpft mit allen Mitteln um die Vater-Sohn-Beziehung: "Ich möchte nicht darum betteln müssen, dass ich Zeit habe mit meinem eigenen Sohn." Francisco zeigt Verständnis für die Beweggründe, würde aber selbst manch eine Grenze anders als sein Alter Ego nicht überschreiten.

Die Macher halten den Druck hoch: Maximilian will mehr als nur Besuche am Rand, Nathalie pocht auf ihren Kurs, und dazwischen steht Baby Diego. Wie es weitergeht, sehen Fans montags bis freitags ab 19.05 Uhr bei RTL. Wer nicht auf die lineare Ausstrahlung warten will, kann auf RTL+ bis zu sieben Tage vor der Ausstrahlung reinschauen. Abseits der Kameras lebt der Schauspieler, der bereits seit 2007 immer wieder in der Daily zu sehen ist, sein Vaterglück selbst in vollen Zügen. Vor wenigen Monaten wurden Francisco und seine Partnerin Eltern von Zwillingen. Über dieses "unbeschreibliche Geschenk" zeigte sich der Serienstar überglücklich. Das Familienleben mit Zwillingen habe ihn beruflich und privat geprägt. Mehrmals hatte Francisco erklärt, wie wundervoll die Momente mit seinen beiden Jungs, Carlos und Ruben, für ihn sind.

Getty Images Schauspieler Francisco Medina, April 2025

Instagram / ami_haardt Amrei Haardt, Schauspielerin

RTL / Julia Feldhagen Maximilian (Francisco Medina) und Nathalie (Amrei Haardt) bei "Alles was zählt"