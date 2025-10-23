Rache? Darum wollte Can Kaplan wirklich gegen Filip boxen

Can Kaplan ist kürzlich bei Fame Fighting 3 gegen Filip Pavlovic (31) in den Ring gestiegen – und ging als Sieger hervor. Wie er kurz vor dem Kampf im Promiflash-Interview verriet, hatte sein Antritt jedoch nichts mit Rachegelüsten zu tun: Weder wollte er sich für Tatum Koch (27) rächen, die von Filip bei Love Island VIP unschön behandelt wurde, noch ging es darum, dass sich Filip in der Show Cans damalige Fast-Freundin Joena geschnappt hatte. Der wahre Grund, warum Can Filip am Boden liegen sehen wollte, war etwas Grundsätzlicheres. "Er stellt sich über andere. Er spielt mit Gefühlen. Das ist für mich einfach ein Typ, der für mich nicht echt ist. Er macht eine Show. Er stellt sich als Moderator dar, der er nicht ist", erklärt der Unternehmer.

Im Gespräch mit Promiflash zeichnete Can ein klareres Bild von seinem Gegner. Zahlreiche Nachrichten hatten ihn erreicht, in denen er aufgefordert wurde, Filip eine Abreibung zu verpassen – doch Can wollte sich nicht darauf reduzieren lassen. "Ich hatte natürlich auch ein paar Infos vorher, sonst hätte ich den Kampf auch nicht angenommen. Ich habe mit Tatum und auch schon mit ein paar anderen vorher gesprochen [...], deshalb war für mich schon klar, dass ich gegen ihn kämpfen werde", erklärte der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat. Auch der Umgang mit Fame-Fighting-Boss Eugen Lopez und die Verhandlungen im Vorfeld hätten Can in seiner Entscheidung bestärkt, gegen Filip anzutreten. Für ihn war der Ring der Ort, an dem er klare Antworten geben wollte – und genau das tat er.

Der Fight in Essen war ein echtes Spektakel: Schon ab der ersten Runde lieferten sich die beiden Kontrahenten einen wilden Schlagabtausch. Can drückte Filip mit aggressivem Vorwärtsgang, während der Realitystar immer wieder geschickt mit einer stabilen Deckung dagegenhielt. In der zweiten Runde kippte der Kampf schließlich zugunsten des Unternehmers – nach einer harten Rechten musste Filip zu Boden. Von da an hatte Can die Oberhand, jagte den einstigen Dschungelkönig quer durch den Ring und verpasste ihm ein blaues Auge, das im Verlauf des Matches deutlich anschwoll. Bei der Siegerehrung war Can sichtlich stolz und betonte: "Bei Fame Fighting 1 wurde ich von allen ausgebuht, das möchte ich aus meinem Kopf raushaben. Also bitte – alle einmal [Applaus]."

Credit IMAGO / Oliver Langel Can Kaplan und Filip Pavlovic, Oktober 2025

IMAGO / BOBO Filip Pavlovic, Reality-TV-Star

IMAGO / BOBO Can Kaplan, Unternehmer