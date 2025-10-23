Bandeln Diogo Sangre und Vanessa etwa beim Promi-Büßen an?

Ein vielsagender Trailer auf Instagram zur neuen Staffel von Das große Promi-Büßen sorgt für Gesprächsstoff. Die Reality-TV-Stars Diogo Sangre (31) und Vanessa Brahimi stehen dabei im Mittelpunkt. In mehreren Szenen zeigen sich die beiden von ihrer vertrauten Seite, flirten und wirken sichtlich interessiert aneinander. Doch Diogo stellt klar: "Ich bin beim Promi-Büßen auf jeden Fall nicht zum Daten da." Vanessa hingegen findet offenbar Gefallen an ihm und meint schwärmend: "Diogo ist superlustig, hat sehr viel Humor, und das passt bei uns beiden echt."

Doch nicht nur Vanessa kommt dem 31-Jährigen nahe. Eine weitere Szene im Trailer zeigt, wie er mit Emma Fernlund (24) kuschelt, was ebenfalls für Spekulationen sorgt. Unterstrichen wird das Liebeswirrwarr durch einen Kommentar von Moderatorin Olivia Jones (55), die die aufgeladene Stimmung im Camp ironisch kommentiert: "Das hier ist nicht das große Promi-Bumsen." Auch Serkan Yavuz (32) lässt sich zur Situation im Trailer-Teaser aus und bezeichnet Diogo als "Womanizer". Ob sich letztendlich eine echte Romanze im Camp entwickelt, bleibt allerdings offen.

Vor wenigen Monaten zeigte sich Vanessa noch zurückhaltend in Sachen Dating vor laufender Kamera. Im Podcast "Blitzlichtgewitter" sprach die Reality-TV-Bekanntheit offen über ihre Gefühle nach dem Liebes-Aus mit Richard Sternberg. "Natürlich ist da schon noch irgendwo irgendwas. So schnell vergisst man keine sieben Jahre", verriet sie damals. Dennoch betonte die Sommerhaus der Normalos-Bekanntheit, dass sie schon wieder einige Dates hatte und sich auch auf Reisen wie zuletzt auf Bali nicht eingeschränkt habe. Ihre Offenheit schien das Datingleben der Influencerin damals neu zu beleben.

Joyn, Joyn Collage: Diogo Sangre und Vanessa Brahimi

Joyn Emma Fernlund, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin 2025

Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin