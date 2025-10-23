"Viel Krawall": So war AYTO-VIP-Ausstrahlung für Hati Suarez

Hati Suarez sorgte mit ihrer Teilnahme an der TV-Show Are You The One – Reality Stars in Love für ordentlich Gesprächsstoff. Im Interview mit Promiflash sprach sie über ihre kontroverse Darstellung in der Sendung. "Also anfangs dachte ich mir so: 'Okay, Hati, viel Krawall. Die Finger sind alle auf dich gerichtet, du bist hier die Kratzbürste, du bist die, die irgendwie für sich steht, aber gleichzeitig kein Girls-Girl ist'", erklärte sie. Besonders verärgert zeigt sie sich über andere Kandidatinnen, die sie offenbar öffentlich negativ darzustellen versuchen. Auf TikTok tauchen Clips auf, die ihr Verhalten verzerren oder sie in ein schlechtes Licht rücken, was Hati nicht auf sich sitzen lassen will. "Das wird harte Konsequenzen haben", stellte sie klar.

Im Gespräch zeigte sie sich aber auch nachdenklich und reflektierte über die Wirkung, die ihre Darstellung auf das Publikum hat. "Wie werde ich denn hier gezeigt? Beziehungsweise ist das eine Seite, die ich von mir gar nicht kenne. Muss ich daran arbeiten? Ich lerne auch daraus 100 Prozent", erklärte sie. Aufgrund der Resonanz überlegt Hati sogar, sich vorübergehend aus den sozialen Medien zurückzuziehen, um Abstand von den kritischen Stimmen zu gewinnen.

Auch abseits der Datingshow sorgt der Realitystar immer wieder für Aufsehen. Erst vor wenigen Tagen geriet sie beim Vorabwiegen zum Box-Event Fame Fighting 3 mit Jennifer Iglesias (27) heftig aneinander. Dabei eskalierte die Situation, als Hati ihrer Gegnerin Wasser ins Gesicht spuckte. Für sie war das Maß voll, nachdem Jennifer angeblich während der Vorbereitung versucht haben soll, sie aus dem Konzept zu bringen: "Sie wollte mir quasi irgendwie ein Bein stellen während der ganzen Vorbereitung", rechtfertigte sich Hati gegenüber Promiflash. Trotz des Skandals im Vorfeld ließ sich Hati nicht beirren und konnte den Kampf am Ende nach drei Runden für sich entscheiden.

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Realitystar

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Hati Suarez

Imago Jennifer Iglesias und Hati Suarez, Fame Fighting 2025