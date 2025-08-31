Das sind die Auswanderungsgründe von Carina Nagel und Chika

Die Reality-TV-Stars Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose haben ihre Fans mit einer unerwarteten Nachricht überrascht: Das frisch verheiratete Paar zieht nach Zypern. In ihrer Instagram-Story erklärte Carina, dass die Entscheidung aus ihrer Unzufriedenheit mit verschiedenen Aspekten des Lebens in Deutschland resultiere. "Wir sind mit so vielen Dingen in Deutschland nicht zufrieden", sagte sie und sprach von Vorurteilen, schlechter Stimmung und einem fehlenden Gefühl von Lebensqualität. Bereits vor zwei Monaten hatten die beiden die Mittelmeerinsel besucht – und sich dabei nicht nur in die Kultur, sondern auch in ein Haus verliebt.

Die Entscheidung, Deutschland den Rücken zu kehren, fiel jedoch nicht von heute auf morgen. Schon beim ersten Kennenlernen war das Thema Auswandern ein wichtiger Gesprächspunkt zwischen Carina und Chika. Beide wünschten sich ein Leben fernab dessen, was sie in Deutschland als negative Kultur und belastende Systeme empfinden. Auf Zypern fanden sie stattdessen eine Atmosphäre, die ihnen Entspannung und Freude schenkt. Der Schritt in ein anderes Land bedeutet für die beiden einen notwendigen Neuanfang, um ihre gemeinsame Zukunft so zu gestalten, wie sie es sich wünschen.

Dass das Paar keine Scheu vor großen Veränderungen hat, haben Carina und Chika bereits in der Vergangenheit gezeigt. Bekannt aus dem Reality-TV, teilen sie ihr Leben offen mit ihren Fans und feiern auch persönliche Meilensteine gemeinsam mit ihrer Community. Ob Hochzeit, Umzug oder neue Projekte – die beiden setzen stets auf Authentizität und Nähe zu ihrer Fangemeinde. Der Entschluss, ein neues Leben auf Zypern zu beginnen, ist für sie daher nicht nur ein geografischer, sondern auch ein emotionaler Schritt in die Zukunft.

Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chicka Ojiudo-Ambrose im Februar 22024

Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chika im August 2025

Instagram / carina.nl Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel, Realitystars