Überraschung: Carina Nagel und Chika verlassen Deutschland

Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose wagen einen großen Schritt: Die beiden Reality-TV-Stars haben sich entschieden, Deutschland zu verlassen und ein neues Kapitel auf Zypern zu beginnen. In einem Instagram-Video erklären sie ihren Followern voller Begeisterung ihre Pläne. Vor einem imposanten Container-LKW stehend, verkündet Carina begeistert: "Unser ganzes Haus wird gerade leergeräumt, denn Leute, wir wandern aus. Wir verlassen Deutschland." Chika fügt mit einem Lächeln hinzu: "Goodbye Deutschland. Hello, Cyprus."

Ihre Follower können in dem Video bereits einen Blick auf das leergeräumte Haus erhaschen. "Alles ist schon verpackt und eingepackt", betonen die beiden stolz und versprechen, ihre Fans digital auf dieses Abenteuer mitzunehmen. Der Umzug nach Zypern scheint für Carina und Chika der nächste große Schritt zu sein, nachdem sie erst im März in ihr gemeinsames Haus in Deutschland gezogen waren. Nun wartet auf sie ein völlig neues Leben auf der Mittelmeerinsel. "Heute ist der letzte Tag in diesem Haus und dann sehen wir uns in ein paar Tagen in unserem neuen Haus", erzählt Carina freudestrahlend.

Für Carina und Chika sind die vergangenen Monate von zahlreichen Highlights geprägt. Nach ihrer Verlobung im Mai 2024 hatten die Forsthaus Rampensau-Stars am 12. Dezember standesamtlich geheiratet. In einem emotionalen Instagram-Video teilten sie einige romantische Momente mit ihren Followern. Chika trug bei der Zeremonie einen rostroten Anzug, Carina setzte auf ein schulterfreies, weißes Kleid. Nach dem Jawort gaben sie sich einen innigen Kuss – und feierten mit einem High Five.

Instagram / carina.nl Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel, Realitystars