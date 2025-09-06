Schwerkranke Frau wollte von Ehrlich Brothers geheilt werden

Bei der beliebten Late-Night-Show "Inas Nacht" begrüßte Moderatorin Ina Müller (60) die renommierten Illusionskünstler Andreas und Chris Ehrlich, die als die Ehrlich Brothers bekannt sind. Während des Gesprächs erzählte Ina von einer Anekdote über einen fanatischen Copperfield-Fan, was Andreas dazu veranlasste, eine eigene erstaunliche Geschichte zu teilen. Er berichtete von einem Anruf, den er einige Jahre nach seinem ersten TV-Auftritt erhalten hatte. Am anderen Ende der Leitung war eine schwerkranke Frau, die glaubte, er könnte sie mit magischen Kräften heilen.

Die beiden Brüder betonten im Gespräch die Bedeutung dieser Erfahrung für ihre Karriere als Magier. "Für uns war immer wichtig, dass wir als Showkünstler wahrgenommen werden", erläuterte Andreas und machte deutlich, dass Magie auf der Bühne nicht mit echten übernatürlichen Kräften verwechselt werden sollte. "Wir können euch vielleicht zum Lachen bringen und zum Staunen, aber mehr auch nicht", stellte er klar. Bruder Chris fügte hinzu, dass sie alles daran setzen, dass ihre Shows magisch erscheinen, es jedoch keine tatsächlichen Wunder sind, die sie vollbringen.

Die Leidenschaft für die Zauberei entdeckten die Brüder bereits in ihrer Kindheit, ausgelöst durch einen einfachen Zauberkasten. Seit ihrem ersten Fernsehauftritt im Jahr 2001 haben sie eine beeindruckende Karriere hingelegt und einen Weltrekord nach dem anderen aufgestellt, darunter den Rekord für die meisten Zuschauer bei einer einzelnen Zaubershow. Dieses Jahr touren sie sogar durch die USA. Andreas und Chris appellieren jedoch stets an das kritische Denken ihres Publikums und trennen klar zwischen Illusion und Realität.

Getty Images Christian und Andreas Ehrlich, Zauberer

Frederic Kern / Future Image Ina Müller, Sängerin

Getty Images Die "Ehrlich Brothers" im Oktober 2008

