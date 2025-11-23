Ehrlich Brothers brechen live wegen Vater (†) in Tränen aus

In der Giovanni Zarrella Show kam es zu einem der emotionalsten Momente des Abends, als die Ehrlich Brothers ihrem verstorbenen Vater gedachten. Das Duo widmete ihm einen eigens vorbereiteten Zaubertrick und brachte dabei ihren Gefühlen live vor Publikum Ausdruck. Während Andreas Ehrlich den Auftritt mit einer berührenden Ansprache einleitete, konnte Bruder Chris seine Tränen nicht zurückhalten. "Wir hatten diesen großen Traum, zu dritt auf Tournee zu gehen. Wir dürfen ihn heute leben, zu zweit", erklärte der Magier unter Tränen. Als Höhepunkt formten die Brüder mit einem magischen Trick aus Draht das Wort "Danke" – eine berührende Geste, die das Motto des Abends "Wir sagen Dankeschön" perfekt widerspiegelte.

Die "Giovanni Zarrella Show" feierte in der Baden-Arena in Offenburg einen Abend voller musikalischer und emotionaler Highlights. Unter den Gästen waren prominente Künstler wie Beatrice Egli (37), Nicole (61) und Nino de Angelo (61), die alle mit besonderen Darbietungen die Zuschauer begeisterten. Nicole führte die Gäste mit ihrem Evergreen "Ein bisschen Frieden" zurück ins Jahr 1982 und sprach bewegend über ihre Anfänge mit Ralph Siegel (80). Währenddessen rückten die Ehrlich Brothers mit ihrer Hommage an ihren 2013 verstorbenen Vater einen zutiefst persönlichen Moment ins Rampenlicht. Andreas erinnerte daran, wie ihr Vater sie in den Anfängen unterstützte: "Er war immer ein guter Ratgeber." Das Publikum ehrte die Brüder mit lang anhaltendem Applaus.

Schon vor wenigen Tagen hatte Giovanni Zarrella (47) angekündigt, dass seine Show 2025 gleich zweimal in die Baden-Arena zurückkehren werde – einmal live am 22. November und wenige Tage später am 26. November als Aufzeichnung. Dabei standen auch Überraschungsgäste wie Der Graf von Unheilig, Marina Marx, Álvaro Soler (34) und Michael Patrick Kelly (47) auf dem spektakulären Line-up. "Wir bringen Schlager und Pop mit geballter Energie auf die Bühne", versprach der Gastgeber im Vorfeld. Wer keine Tickets ergattern konnte, durfte sich auf die Ausstrahlung am 22. November im ZDF und die spätere Aufzeichnung im Fernsehen freuen.

Getty Images Christian und Andreas Ehrlich, Oktober 2022

Getty Images Christian und Andreas Ehrlich, Zauberer

ZDF / Brand New Media [M] Giovanni Zarrella, Moderator