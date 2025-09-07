Diese Absichten hat Filip Pavlovic bei "Love Island VIP"

Filip Pavlovic (31) kehrt nach drei Jahren TV-Pause bei Love Island VIP zurück ins Rampenlicht und verfolgt dabei klare Ziele. Im Gespräch mit Promiflash erklärt der 31-Jährige auf die Frage nach seinen Absichten in der Kuppelshow: "An erster Stelle will ich natürlich eine Frau kennenlernen, aber das kann dir keiner garantieren." Filip, der bereits in Shows wie Die Bachelorette und Bachelor in Paradise sein Liebesglück suchte, sieht im Konzept von "Love Island VIP" viele Parallelen zum Dating im echten Leben. Laut ihm biete das Format vielfältige Chancen, die wahre Liebe zu finden – nur dass er dabei eben von einem Millionenpublikum beobachtet wird.

Filip weiß jedoch, dass der Erfolg nicht garantiert ist. Für ihn ist es ein Abenteuer mit offenem Ausgang – die Möglichkeit, die Liebe seines Lebens zu finden, ist vorhanden, aber das Risiko zu scheitern, bleibt ein fester Bestandteil. Gleichwohl ist der 31-Jährige optimistisch, was seine Chancen betrifft: "Es kann immer funktionieren, das haben Leute wie Marco Cerullo und Christina Grass nach 'Bachelor in Paradise' vorgemacht", erklärt Filip und schwärmt von der Zeit vor der Trennung des Reality-Traumpaares: "Sie waren fünf Jahre zusammen, verlobt und haben ein Haus gekauft."

Vor Filips kleiner TV-Pause prägten Formate wie das Dschungelcamp und "Like Me - I'm Famous" seine Karriere und seinen Ruf. Der gebürtige Hamburger verdrehte dabei nicht nur reihenweise weiblichen Fans den Kopf, sondern machte sich auch im Reality-Genre als unterhaltsamer Kandidat einen Namen. Ob er nun bei "Love Island VIP" endlich sein Liebesglück finden oder nur neue Einsichten über sich selbst gewinnen wird, bleibt spannend. Eines ist aber sicher: Filip geht mit Herzblut an die Sache heran, bereit, Chancen zu nutzen, Risiken einzugehen und seine Ziele konsequent zu verfolgen.

Imago Realitystar Filip Pavlovic im September 2025 in Köln

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Julia Feldhagen Filip Pavlovic, Reality-TV-Star