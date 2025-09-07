Filip Pavlovic hatte schon 2024 "Love Island VIP"-Anfrage

Filip Pavlovic (31) sorgt erneut für Schlagzeilen, nachdem er sich entschieden hat, in der neuen Staffel von Love Island VIP mitzuwirken. Der Reality-TV-Star gab in einem Interview mit Promiflash preis, dass er schon im vergangenen Jahr eine Anfrage für das beliebte Datingformat erhalten hatte. Damals lehnte er jedoch ab. In diesem Jahr nahm er das Angebot an. Filip erklärte, dass die Entscheidung darauf basierte, dass er seit drei Jahren nicht mehr an einem Reality-Format teilgenommen hatte und die Chance, bei "Love Island VIP" dabei zu sein, als einmalige Gelegenheit sah: "Ich dachte, jetzt wird es wieder Zeit. Ich werde doch nicht jünger. Ich bin jetzt 31 Jahre alt und ich glaube, diese Anfragen darf man nicht als selbstverständlich sehen."

Sein Ziel bei "Love Island VIP"? Das große Liebesglück zu finden, eventuell mit einer Frau, die idealerweise seinen Vorstellungen entspricht. Zudem erwähnte Filip, dass er bei der Auswahl der Kandidatinnen ein Mitspracherecht hatte. Allerdings sind seine gewünschten Favoriten nicht dabei gewesen. Doch trotz diverser Spekulationen bleibt offen, ob seine Traumfrau tatsächlich Teil der Sendung sein wird. Der gebürtige Hamburger betonte jedoch, dass er die Teilnahme keineswegs bereut und von der Erfahrung begeistert ist. "Das wird richtig gut", schwärmte er von der aufregenden Staffel.

Doch nicht nur während der Suche nach der großen Liebe sorgt Filip für Aufsehen. Bereits vor wenigen Wochen verriet er gegenüber Bild, dass er sich einer ganz anderen Herausforderung stellt: Am 18. Oktober will er beim Fame Fighting 3 in Essen in den Boxring steigen. "Ich weiß, wie sich Schläge anfühlen", zeigte er sich damals entschlossen und machte unmissverständlich klar, dass ihn weder Angst noch Zweifel stoppen können. Sein Kampfgeist kommt nicht von ungefähr. "Im Dschungel bist du ausgeliefert, im Ring bist du verantwortlich", erklärte der Dschungelkönig im Interview. Das harte Boxtraining sieht der Fernsehliebling als Chance, körperlich und mental über sich hinauszuwachsen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Filip Pavlovic, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Wehnert, Matthias Filip Pavlovic, Dschungelkönig 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Juli 2022