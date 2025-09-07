Kaum wiederzuerkennen: Angelina Jolie trägt nun blonden Bob

Angelina Jolie (50) zeigte sich mit einem völlig neuen Look am Set ihres aktuellen Films "Anxious People". Die Schauspielerin trug einen blonden Bob, der eine deutliche Abweichung von ihrer gewohnten, längeren, dunkelbraunen Mähne darstellt. Fotos, die unter anderem People vorliegen, sorgen nun für Aufsehen. Bei den Dreharbeiten wurde der Hollywoodstar in einem schicken, weißen Wickeloberteil mit Caprihosen und einer goldenen Brosche gesichtet. Eine rote Lippenfarbe rundete ihren Look ab. Begleitet wurde die Schauspielerin von ihrem ältesten Sohn, Maddox Jolie-Pitt (24).

"Anxious People" ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Fredrik Backman. Die Regie übernimmt Marc Forster (41), während das Drehbuch von Fredrik Backman und David Magee stammt. In der Geschichte spielt Angelina die Rolle von Zara, einer Investmentbankerin, die unfreiwillig Teil eines Geiseldramas wird, das von einer gescheiterten Bankräuberin, gespielt von Aimee Lou Wood (31), angezettelt wird. Auch How I Met Your Mother-Star Jason Segel (45) übernimmt einen Part in diesem Film. Die Dreharbeiten finden zurzeit in London statt.

Dass Maddox seine Mutter zum Set begleitet, ist nichts Ungewöhnliches für den ältesten Sohn der Schauspielerin. Der 24-Jährige ist sehr interessiert am Filmgeschäft und hat auch schon erste Erfahrungen hinter der Kamera gesammelt. Bei Angelinas Streifen "First They Killed My Father" aus dem Jahr 2017 fungierte er als Executive Producer. Im vergangenen Jahr hatte er darüber hinaus einen Job als Regieassistent bei ihrem Film "Stitches". Hello! berichtete damals, dass er besonders bei Nachtdrehs sowie Vor- und Nachbereitung von Szenen zum Einsatz kam.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Angelina Jolie, Februar 2025

Getty Images Angelina Jolie und ihr Sohn Maddox Jolie-Pitt