Diese Bedeutung haben Angelina Jolies Rückentattoos

Angelina Jolie (50) sorgte bei der Premiere ihres neuen Films "Couture" in Rom für Aufsehen, als sie in einem eleganten, rückenfreien Kleid von Alberta Ferretti über den roten Teppich schritt. Das schlichte und doch raffinierte Design aus der aktuellen Herbst-/Winter-Kollektion setzte nicht nur ihre figurbetonte Silhouette perfekt in Szene: Vor allem die Tattoos auf ihrem Rücken, die zahlreiche Geschichten und Botschaften tragen, rückten ins Rampenlicht. Von einem imposanten Bengaltiger über buddhistische Gebete bis hin zu Symbolen für Liebe und Frieden – ihre Körperkunst erzählte auf eindrucksvolle Weise Geschichten aus ihrem Leben, wie US Magazine berichtet.

Ein besonderes Highlight ist der Bengaltiger auf ihrem unteren Rücken, den sie 2004 während einer Reise nach Bangkok in traditioneller Sak-Yant-Technik stechen ließ. Der renommierte thailändische Künstler Sompong Kanphai tätowierte das beeindruckende Motiv, das Angelina an ihre kambodschanische Staatsbürgerschaft erinnert. Auch ihrer Rolle als Mutter hat sie Tribut gezollt: Ein buddhistisches Gebet auf ihrer linken Schulter – eine Hommage an ihren Sohn Maddox, den sie 2002 adoptierte. Es steht für Schutz und Glück. Ergänzt wird die Vielfalt ihrer Tattoos von weiteren Designs, die sich den Elementen der Natur und den vier Kontinenten widmen, sowie dem Yant Kraw Petch, das Schutz und Erfolg symbolisiert. Oben auf ihrem Rücken prangt zudem der Schriftzug "Know your rights" und verweist auf ein Lied der Band The Clash aus den 1980er Jahren.

Angelinas Tattoos sind nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch ein Spiegel ihrer Persönlichkeit und Lebensgeschichte. Für die Schauspielerin bedeuten sie mehr als bloße Verzierung – sie zeigen Wege, Erlebnisse und emotionale Tiefen. In einem Interview gegenüber Backstage sagte sie über ihre Tätowierungen: "Es war etwas, das nur mir gehörte, ein Teil von mir, der nicht mit einer Rolle verbunden war." Mit ihrer offenen Art und dem kunstvollen Umgang mit Körperkunst hat Angelina immer wieder bewiesen, dass sie weit über die Leinwand hinaus fasziniert und inspiriert.

Getty Images Angelina Jolie auf dem roten Teppich beim Rome Film Festival 2025

Getty Images Angelina Jolie zeigt ihre Tattoos während des 20. Rom Filmfestivals, 2025.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin