Billy Bob schwärmt von damaliger Zeit mit Ex Angelina Jolie

Billy Bob Thornton (70) erinnert sich in einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone an die Zeit mit Ex-Frau Angelina Jolie (50) und lässt dabei durchblicken, dass die Verbindung der beiden auch nach 22 Jahren noch nicht gänzlich verblasst ist. "Angelina und ich hatten eine großartige Zeit zusammen", so der Schauspieler und fügt hinzu: "Das war eine der großartigsten Zeiten meines Lebens. Sie und ich sind immer noch sehr, sehr enge Freunde." Ihre Trennung nach rund drei Jahren Ehe beschreibt er als äußerst harmonisch und führt sie auf unterschiedliche Lebensstile zurück.

Der Oscar-Preisträger erklärte weiter, dass der Medientrubel um ihre Ehe für ihn ungewohnt war. Zu Beginn ihrer Beziehung war Billy Bob der Bekanntere von beiden, doch das änderte sich schnell. "Aus irgendeinem Grund interessieren sich die Leute und die Medien sehr für Promi-Paare, das scheint sehr populär zu sein", gab er zu. Die Aufmerksamkeit, die ihre Verbindung plötzlich auf sich zog, habe er als "ziemlich seltsam" empfunden. Trotz all der Herausforderungen erinnere er sich jedoch gern an die gemeinsame Zeit zurück.

Angelina, die neben ihrer Hollywood-Karriere für ihr humanitäres Engagement bekannt ist, und Billy Bob lernten sich Ende der 1990er-Jahre kennen. Ihre intensive Beziehung war von Beginn an ein Medienthema, besonders ihr öffentlich gezeigter, sehr leidenschaftlicher Umgang miteinander. Berühmt ist noch heute die Anekdote, dass die beiden bei öffentlichen Auftritten Blutampullen mit dem Blut des jeweils anderen trugen. Dass aus dieser aufsehenerregenden Hollywood-Romanze eine langjährige Freundschaft wurde, zeigt, wie viel Respekt und Wertschätzung das einstige Paar füreinander bewahrt hat.

Getty Images Angelina Jolie und Billy Bob Thornton im Januar 2002 in Beverly Hills

Getty Images Angelina Jolie und Billy Bob Thornton, Juli 2001

Getty Images Angelina Jolie und Billy Bob Thornton im Juli 2001 in Los Angeles