Neu-Single: Würde Pietro Lombardi an Datingshows teilnehmen?

Pietro Lombardi (33) ist zurück im Rampenlicht! Nach der Trennung von Laura Maria Rypa (29) zeigt sich der beliebte Sänger wieder in der Öffentlichkeit. Bei der "Love Island VIP"-Premiere überraschte er nicht nur mit seinem Auftritt, sondern heizte den Gästen auch mit der Performance seines Songs "Fuego" ein. Doch das war nicht der einzige Grund für seine Anwesenheit. Pietro war auch da, um seinen guten Freund Filip Pavlovic (31) zu unterstützen, der an der beliebten Datingshow teilnahm.

Obwohl Pietro in der Vergangenheit bereits Erfahrungen mit Dating im TV machte – er lernte seine Ex-Frau Sarah Engels (32) bei seiner Teilnahme an DSDS kennen – zieht er dennoch eine klare Grenze, wenn es um die Teilnahme an aktuellen Datingshows geht. In einem Interview mit Promiflash machte er deutlich: "Nein, auf gar keinen Fall. Nee, nee, nee, ist nicht meins."

Auch wenn Pietro frisch single ist, scheint er nicht auf der Suche nach einer neuen Herzensdame zu sein. Vorrang hat für ihn seine Familie, das machte der Vater von drei Söhnen vor wenigen Tagen unmissverständlich auf Instagram klar: "Weder Treffen noch Schreiben, noch sonst was – das wird es bei mir nicht geben."

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi bei der Premiere von "Love Island VIP" 2025

Imago Pietro Lombardi, Juni 2025

IMAGO / Horst Galuschka Pietro Lombari und Laura Maria Rypa, 2023