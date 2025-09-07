Neue Heimat: Das schätzt Vanessa Nwattu an Dubai am meisten

Realitystar Vanessa Nwattu hat Ende 2024 gemeinsam mit ihrem Verlobten Aleksandar Petrovic (34) einen mutigen Neuanfang in Dubai gewagt. Bei der Premiere von "The Power" sprach die Influencerin mit Promiflash und hob hervor, wie wohl sie sich in ihrer neuen Heimat fühlt. Besonders schätzt sie die Sicherheit, die Dubai ihr bietet. "Man weiß, man kann seine Sachen liegen lassen. Man weiß, hier passiert einem nichts. Man kann als Frau abends noch rausgehen, ohne dass da großartig was passiert", erklärte sie und beschrieb das als einen der Hauptgründe, weshalb Dubai für sie so attraktiv ist.

Aber auch wenn Vanessa die Vorzüge Dubais schätzt, vermisst sie einige Dinge aus Deutschland. Vor allem der deutsche Sommer liegt der TV-Persönlichkeit am Herzen. "Ich liebe Sommer in Deutschland. Das ist generell was, was ich sehr vermisse in Dubai", gab sie zu. Doch nicht nur das Klima fehlt ihr, sondern auch die Nähe zu Familie und Freunden. Vanessa versucht daher, regelmäßig nach Deutschland zu reisen, um diese wertvollen Kontakte aufrechtzuerhalten und einen Ausgleich zwischen ihrer alten und neuen Heimat zu schaffen.

Die Auswanderung nach Dubai lief nicht ganz ohne Hindernisse. Der Baulärm in ihrer neuen Wohnung machte Vanessa und Aleks schnell zu schaffen und zerrte nicht nur an den Nerven, sondern trübte auch den Einzug in die neue Bleibe. Aleks hatte sich in der Vergangenheit darüber beklagt, dass die versprochene Ruhe nicht eingehalten wurde. Doch trotz dieser Herausforderungen versuchen die beiden, das Beste aus ihrer neuen Lebenssituation zu machen und sich auf die positiven Aspekte der Metropole zu konzentrieren.

IMAGO / Reichwein Vanessa Nwattu, Realitystar

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, TV-Bekanntheit