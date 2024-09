Nick Cannon glaubt: Mariah Carey will ihn nicht zurückhaben

Nick Cannon (43) hat kürzlich offen über die Beziehung zu seiner Ex-Frau Mariah Carey (55) gesprochen und dabei zugegeben, dass er sich ein Liebes-Comeback vorstellen könnte. Bei der Sängerin sieht das aber wohl anders aus! Der Entertainer und Vater der 13-jährigen Zwillinge Monroe und Moroccan äußerte seine Gedanken beim Fox Fall Press Day. Trotz ihrer Trennung nach sechs Jahren Ehe im Jahr 2014 fühle sich Nick zwar noch immer zu ihr hingezogen, er gab aber auch zu: "Na ja, sie will mich nicht. Sie hat mit meinen verrückten Eskapaden wohl abgeschlossen." Mariah, die kürzlich den Verlust ihrer Mutter und Schwester an einem Tag verkraften musste, hat sich bisher nicht zu den Aussagen ihres Ex-Mannes geäußert.

Bereits im August hatte Nick in einem Interview mit E! News seine Sehnsucht nach einer Wiedervereinigung mit Mariah ausgedrückt. Er betonte: "Wir gehören zusammen." Außerdem erklärte er, dass er "absolut" bereit sei, es noch einmal zu versuchen, wenn auch Mariah zustimmen würde. Seit ihrer Trennung hat Nick zehn weitere Kinder mit fünf verschiedenen Frauen gezeugt, was die Beziehungen zu den Ex-Partnerinnen nicht gerade erleichtert. Beim Fox-Event räumte er ein: "Ja, es muss verrückt sein, mit mir klarzukommen." Dennoch betont Nick, wie wichtig es ihm sei, ein engagierter Vater zu sein und seine Kinder an erste Stelle zu setzen.

Abseits des Beziehungstrubels hat Nick einen tollen Sommer mit seinen Kindern verbracht. Im Interview mit dem People schwärmt der Comedian davon, wie viel Spaß es ihm bereite, seine Kinder auf die neue Schulzeit vorzubereiten. Er verriet auch, dass eines seiner Kinder Schwierigkeiten in der Schule habe: "Mein siebenjähriger Sohn Golden Sagon ist in der vierten Klasse und so schlau, dass ihm der Unterricht langweilig wird." Nick setzt alles daran, die Begeisterung seines Sohnes auch während des Schuljahres aufrechtzuerhalten: "Es geht darum, ihm zu zeigen, dass wir auch während der Schulzeit Spaß haben können und die Freude am Lernen nicht verloren geht."

Getty Images Nick Cannon im November 2023

Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey mit ihren Kindern

