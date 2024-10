Was bedeuten die Namen von Mariah Careys Zwillingen?

Mariah Carey (55) und Nick Cannon (44) mögen seit fast einem Jahrzehnt geschieden sein, doch blicken sie immer noch mit Zuneigung auf ihre Zeit als Co-Eltern zurück. Die beiden gaben sich im April 2008 das Ja-Wort und wurden stolze Eltern der Zwillinge Moroccan und Monroe, die inzwischen 13 Jahre alt sind. Schon 2014 trennten sich ihre Wege, und das Scheidungsverfahren wurde 2016 abgeschlossen. In einem neuen Interview mit Entertainment Tonight blickt Nick auf die besondere Zeit, als sie zum ersten Mal Eltern wurden, und erinnert sich an die Namensfindung für ihre Kinder. Dabei reagiert er schmunzelnd auf ein früheres Interview, wo er meinte: "Bis jetzt haben wir uns erstmal auf die zwei Namen festgelegt." Doch was bedeuten die überhaupt?

Die Namenswahl für Moroccan und Monroe war für das Paar von besonderer Bedeutung. Moroccan leitet sich von der Liebe Mariah und Nicks zur marokkanischen Kultur ab und kombiniert klanglich auch Aspekte ihrer beiden Namen. Monroe hingegen wurde von Mariahs großer Bewunderung für Marilyn Monroe (✝36) inspiriert. Nick scherzt im Interview, dass die Spitznamen "Roc und Roe" einfach hängenblieben, als er sie das erste Mal vorschlug. Auch wenn die Kinder mittlerweile Teenager sind und laut Nick die Erziehung Herausforderung und Freude zugleich ist, so ist die Beziehung zu ihnen dennoch etwas ganz Besonderes.

Privat scheint sich vieles bei beiden Elternteilen um ihre wachsenden Kinder zu drehen. Trotz ihrer Scheidung legen Mariah und Nick großen Wert darauf, ihren Zwillingen ein stabiles familiäres Umfeld zu bieten. Die Zwillinge haben kürzlich ihre ersten Schritte in sozialen Medien gemacht, wobei ihre Eltern, insbesondere Mariah, die Kanäle verwalten. Nick, inzwischen Vater von zwölf Kindern, scherzt über Monroe, die neuerdings zwei Stunden im Badezimmer verbringt: "Es ist beängstigend, denn ich sehe, wie sie sich zu einer jungen Frau entwickelt", gibt er mit einem Schmunzeln zu. Trotz der Herausforderungen einer so großen Familie hegt er eine enge Beziehung zu seinen Kindern, besonders zu seinen ältesten, Roc und Roe.

Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey in Beverly Hills, 2012

Getty Images Nick Cannon mit seinen Zwillingen und Mariah Carey, März 2017

