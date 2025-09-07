Patrick Schwarzenegger hat Model Abby Champion geheiratet

Patrick Schwarzenegger (31) und Abby Champion haben im exklusiven Gozzer Ranch Country Club in Coeur D'Alene, Idaho, den Bund fürs Leben geschlossen. Bei einer intimen Zeremonie mit Blick auf den malerischen Lake Coeur D'Alene gaben sie sich das Jawort. Während Abby in einem romantischen, cremefarbenen Kleid mit Schleier beeindruckte, zeigte sich Patrick in einem eleganten cremefarbenen Smoking mit schwarzen Hosen. Unter den Gästen befanden sich, wie unter anderem Daily Mail berichtet, Patricks berühmter Vater Arnold Schwarzenegger (78) und seine Mutter Maria Shriver (69). Auch Abbys Eltern, Greg und Laura, sowie ihre Schwester Baskin waren bei der Feier anwesend.

Die Hochzeit stand im Zeichen der familiären Verbundenheit und Liebe. Unter den Gästen waren auch Patricks Schwester Katherine Schwarzenegger (35) und ihr Ehemann, der Schauspieler Chris Pratt (46), sowie weitere ausgewählte Freunde und Familienmitglieder. Die Brautjungfern trugen modische Kleider in einem zarten Buttergelb, während Patricks elf Trauzeugen in eleganten schwarzen Smokings erschienen. Die Feierlichkeiten begannen bereits einige Tage vor der Hochzeit, das Paar genoss die idyllische Umgebung und das angenehme Wetter in Idaho. Patrick entspannte sich bei einer Fahrt auf dem See, während Abby eine Bootstour mit Freunden unternahm. Der exklusive Veranstaltungsort ist bekannt für seine beeindruckende Naturkulisse und bietet zahlreiche Möglichkeiten für unvergessliche Hochzeiten.

Das Paar ist seit 2015 zusammen und verkündete seine Verlobung in einem Instagram-Post im Dezember 2023. Patrick gestand in einem früheren Interview, dass die Hochzeit aufgrund seiner Verpflichtungen für die Dreharbeiten der dritten Staffel von "The White Lotus" verschoben wurde. Abby zeigte Verständnis und Unterstützung für die Entscheidung. Ihre Beziehung begann ungewöhnlich bei einem Date von Abby mit einem Freund von Patrick. Was zunächst als unwahrscheinliche Verbindung erschien, entwickelte sich zu einer tiefen Liebe.

Getty Images Abby Champion and Patrick Schwarzenegger bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

Instagram / patrickschwarzenegger Abby Champion und Patrick Schwarzenegger

Instagram / patrickschwarzenegger Patrick Schwarzenegger und Abby Champion