Hochzeitsplanung: Patrick Schwarzenegger war sehr engagiert

Patrick Schwarzenegger (31) und Abby Champion haben am 6. September in Idaho ihre Traumhochzeit gefeiert. Die Zeremonie am Ufer des malerischen Lake Coeur d'Alene war minimalistisch gestaltet, wobei sich der Schauspieler als besonders engagierter Bräutigam erwies. "Er hat sich um so vieles gekümmert, was ich absolut geliebt habe", sagte Abby in einem Interview mit der Zeitschrift Vogue. Weiße Rosen und Hortensien sorgten für die florale Eleganz, während Patrick und Abby beide in modischen Outfits glänzten.

Abby faszinierte in einem maßgeschneiderten Kleid der Designerin Danielle Frankel. Der Look war von schlichter Eleganz geprägt: ein hochgeschlossener Kragen, ein tief ausgeschnittener Rücken und ein seidener Überrock, der mit handbemaltem Futter verziert war. Patrick wählte für die Feier einen Anzug von Haider Ackermann aus der Kollektion von Tom Ford (64). Das Paar, das seit 2016 zusammen ist und sich im Dezember 2023 verlobte, blickt voller Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft. "Ich bin so aufgeregt, dieses nächste Kapitel mit Patrick zu beginnen", sagte Abby.

Bereits während der intimen Zeremonie war die romantische Stimmung, eingebettet in die traumhafte Kulisse des Sees, spürbar. Die Feierlichkeiten wurden im engsten Kreis ausgerichtet, darunter auch Patricks Vater Arnold Schwarzenegger (78) und seine Mutter Maria Shriver (69). Abby, die als Model arbeitet, zeigte nicht nur bei der Wahl ihres Kleides ihr Gespür für Mode, sondern auch durch ihre elegante Erscheinung an diesem wichtigen Tag. Die Hochzeit markiert den Beginn einer neuen Ära für das Paar, das nicht nur stilsicher und detailverliebt, sondern sichtlich glücklich in diesen besonderen Moment startete.

Instagram / abbychampion Abby Champion und Patrick Schwarzenegger bei ihrer Hochzeit im September 2025

Getty Images Abby Champion und Patrick Schwarzenegger, 2022

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Patrick Schwarzenegger, Februar 2025

