Porsche-Miniatur erzielt bei "Bares für Rares" 3.600 Euro

In der jüngsten Folge der beliebten ZDF-Show Bares für Rares sorgte ein ganz besonderes Fundstück für Aufsehen: ein kleiner Porsche 911 Turbo aus 750er-Gold, der selbst Kult-Moderator Horst Lichter (63) ins Schwärmen brachte. Das goldene Miniaturmodell, verziert mit kleinen Brillanten als Scheinwerfer, wurde von Marco Fetzer gemeinsam mit seinem Freund Peter Braml den Experten präsentiert. Die beiden Freunde aus München hatten sich für einen Ausflug in die Raritätenshow entschieden, da das kostbare Stück lediglich als Staubfänger diente und nicht den vorgesehenen Gebrauch als Schlüsselanhänger fand.

Expertin Wendela Horz führte die Begutachtung des edlen Modells durch und erklärte, dass der Mini-Porsche nicht direkt von der Automarke selbst, sondern von einem Goldschmied gefertigt wurde, was dem Wert des Stücks jedoch keinen Abbruch tat. Die Herkunftsfirma hatte zwar alle markengeschützten Details entfernt, aber die hervorragende Erhaltung sowie die luxuriösen Details resultierten in einem Schätzwert von beeindruckenden 3.700 Euro.

Jung-Händler Fabian Kahl (33) zeigte sich von dem goldenen Spielzeug fasziniert, doch es war David Suppes (37), der als eingefleischter Porsche-Fan besonderes Interesse entwickelte. Nach zähen Verhandlungen mit einem gewünschten Verkaufspreis von 4.000 Euro einigten sich Marco und Peter mit David letztlich auf 3.600 Euro. Von diesem Erlös erhielt Marco 3.500 Euro, während Peter sich über einen Anteil von 100 Euro freuen konnte. Das zeigt wieder, dass sich die Trödel-Show für manche Verkäufer als echte Goldgrube entpuppt.

ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

ZDF / Frank W. Hempel "Bares für Rares"-Händler und Horst Lichter

Instagram / susanne_steiger Julian Schmitz-Avila, Steve Mandel, David Suppes, Jan Čížek und Susanne Steiger,

