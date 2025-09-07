Stella Stegmann knutscht bei "Love Island VIP" auch Frauen

Stella Stegmann (28) sorgt aktuell bei Love Island VIP für ordentlich mediale Aufmerksamkeit. In einem offenen Gespräch mit Promiflash hat der TV-Star ein spannendes Detail preisgegeben: ihre Bisexualität. Während der Dreharbeiten zur populären Fernsehsendung zeigte sie Interesse für weibliche Teilnehmerinnen und erzählte offen: "Auf jeden Fall, ich habe auch mal eine Frau geküsst." Diese Haltung und Offenheit machen Stella zu einem echten Highlight der aktuellen Staffel.

In der Villa von "Love Island VIP" blieb Stella nicht unbemerkt, denn ihre Präsenz faszinierte nicht nur das Publikum, sondern lenkte auch die Aufmerksamkeit einiger der weiblichen Teilnehmerinnen auf sie. Durch ihr charmantes Auftreten und die mutige Darstellung ihrer sexuellen Orientierung brachte sie frischen Wind in die Dynamik der Show. "Definitiv, ja", antwortete sie auf die Frage, ob sie Interesse an Frauen in der Villa gehabt habe. Mit ihrer fröhlichen und unverblümten Art zieht sie die Zuschauer in ihren Bann und bietet dabei eine erfrischend offene Perspektive auf das Thema.

Stella, die nicht nur als Reality-TV-Star, sondern auch als Model bekannt ist, beeindruckt mit ihrer Offenheit und ihrer unkonventionellen Einstellung in einer Welt, die oft für ihre festgefahrenen Stereotypen bekannt ist. Ihre Teilnahme an "Love Island VIP" ist nicht nur ein Karriereschritt, sondern auch ein persönliches Statement. Schon in der Vergangenheit sorgte Stella durch ihre mutigen Entscheidungen und ihre Art zu leben für Schlagzeilen. Mit ihrem kürzlichen Geständnis inspiriert sie viele Fans, ihr authentisches Selbst zu leben und mutig zu ihren Gefühlen und ihrer Identität zu stehen.

Anzeige Anzeige

Imago Realitystar Stella Stegmann im September 2025 in Köln

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Stella Stegmann

Anzeige Anzeige

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige