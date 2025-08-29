Nanu: Lässt Will Smith KI-generierte Fans für sich jubeln?

Wer als Musiker einen Konzert-Clip veröffentlicht, der durch technische Tricks riesige, jubelnde Menschenmengen vorgaukelt, muss nicht nur großes Selbstbewusstsein mitbringen, sondern auch ein unerschütterliches Vertrauen in die Magie künstlicher Intelligenz. Genau diese Vorwürfe belasten derzeit Hollywood-Star Will Smith (56), nachdem Experten in seinem Tourvideo auffällige Unstimmigkeiten entdeckt hatten. In dem auf YouTube veröffentlichten Clip fallen verzerrte Gesichter, seltsam verformte Gliedmaßen und sogar die klassische KI-Sechs-Finger-Hand ins Auge – Details, die laut Kommentaren selbst Laien deutlich machen: Hier wurde nachgeholfen, um ein Begeisterungsausmaß zu suggerieren, das die Kameras in der Realität nicht einfangen konnten.

Die Kritik trifft Will zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Sein im März 2025 veröffentlichtes Comeback-Album "Based On A True Story" blieb nach rund 20 Jahren Pause ohne nennenswerte Erfolge. Nun, da er offenbar alles daransetzt, im hart umkämpften Musikgeschäft wieder Fuß zu fassen, werfen die KI-Vorwürfe einen Schatten auf seine Tour. Während eingefleischte Fans weiterhin versuchen, die Schuld an dem skurrilen Video auf automatisches "AI Upscaling" von Plattformen wie YouTube zu schieben, wird das anhaltende Schweigen von Wills Team zur Causa Konzertvideo zunehmend selbst zum Statement.

Die Debatte um Wills kleines Tourvideo zeigt ein weiteres Mal, wie stark sich die kreative Landschaft derzeit unter dem Einfluss künstlicher Intelligenz verändert und illustriert anschaulich die Fallstricke der Technologie. In der Vergangenheit appellierten laut Euronews bereits zahlreiche Künstler an Regierungen, darunter Stars wie Elton John (78), Paul McCartney (83) oder Dua Lipa (30), Veränderungen in den Regelungen zu erwirken, um den Einfluss von künstlicher Intelligenz künftig besser zu kontrollieren. Wie Will selbst nach dieser Watsche zu der Debatte steht und ob er sich noch zu den Vorwürfen äußern wird, bleibt spannend.

Getty Images Musiker Will Smith im Juli 2025 in Frankfurt am Main

Getty Images Will Smith bei den BET Awards 2024

Getty Images Will Smith im August 2024