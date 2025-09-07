Würde Bela Klentze gern an "Love Island VIP" teilnehmen?

In den letzten Tagen ist die zweite Staffel von Love Island VIP angelaufen und viele fragen sich, ob Bela Klentze (37) an einem solch bekannten Format teilnehmen würde. Im Gespräch mit Promiflash während eines Pressetags der Datingshow plauderte der Schauspieler aus dem Nähkästchen und zeigte sich unentschlossen. "Muss ich mir noch gut überlegen. Also Casting hatte ich sogar schon mal", verriet er und erklärte: "Aber ich überlege gerade, es ist halt schon ein komplettes Dating-Format, oder zumindest geht es in die Richtung. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde."

Bela ist kein Unbekannter in der Welt der Reality-TV-Shows. Neben Kampf der Realitystars war er auch in Forsthaus Rampensau zu sehen. Diese Erfahrungen scheinen den Schauspieler neugierig gemacht zu haben. Trotzdem bleibt "Love Island VIP" für ihn eine andere Herausforderung, wie er selbst sagt. Während des Interviews mit Promiflash erzählte Bela, dass er bereits eine Zusage für die Show hatte, räumte jedoch ein, dass er eine Abfuhr erteilte: "Weil ich in der Zeit gerade jemanden kennengelernt hatte, der mir am Herzen lag. Da musste ich erst mal herausfinden, wohin das geht."

Der Schauspieler hat sich in der Vergangenheit gegenüber Promiflash bereits offen für die Reality-TV-Branche gezeigt. Er schätzt sie als Teil des aktuellen Zeitgeists und scheint sich aktiv mit ihr auseinanderzusetzen. Bela möchte, anstatt die Branche zu verurteilen, lieber eigene Erlebnisse sammeln, um sich ein persönliches Bild zu machen. Diese aufgeschlossene Einstellung könnte ihn letztendlich dazu bewegen, neue Wege einzuschlagen – möglicherweise auch in Richtung "Love Island VIP". Es bleibt spannend, ob er seine Neugier in diesem speziellen Format künftig ausleben wird.

Anzeige Anzeige

Promiflash Bela Klentze, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / bela_klentze Béla Klentze, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / bela_klentze Béla Klentze im September 2024

Anzeige