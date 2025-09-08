Angelina Jolie bricht bei Premiere in Toronto in Tränen aus

Angelina Jolie (50) sorgte bei der Weltpremiere ihres neuen Films "Couture" beim Toronto International Film Festival nun für einen emotionalen Moment, als sie während einer Fragerunde mit den Tränen kämpfte. Eine Frage aus dem Publikum, bei der die Schauspielerin um Rat im Umgang mit einem Krebstod gebeten wurde, traf die Oscarpreisträgerin tief. Angelina spielt in dem Film selbst eine an Brustkrebs erkrankte Frau und verlor in der Realität ihre Mutter, Marcheline Bertrand (†56), ebenfalls an diese Krankheit. Diese berührende Frage erinnerte die Schauspielerin an einen Satz ihrer Mutter: "Alle fragen mich immer nur nach Krebs." Angelina betonte laut Entertainment Weekly die Wichtigkeit, Menschen in Krankheit nicht nur auf ihr Leiden zu reduzieren, sondern sie als vollständige Individuen wahrzunehmen.

Angelina Jolie spielt in "Couture" eine Filmregisseurin, die ihren Weg im Leben neu findet, nachdem sie erfährt, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Der Film, der unter der Regie von Alice Winocour gedreht wurde, zeugt von tiefen persönlichen Erfahrungen Jolies. Die Schauspielerin war 2013 durch ihre eigene präventive doppelte Mastektomie in die Schlagzeilen geraten, um ihr Risiko, selbst an Brustkrebs zu erkranken, zu minimieren. In einem früheren New York Times-Artikel erklärte sie, wie wichtig diese Entscheidung für ihre eigene Gesundheit und für die ihrer Familie war. Angelinas Ehrlichkeit bei der Premiere beeindruckte das Publikum, das ihren Mut und ihre Offenheit mit tosendem Beifall würdigte.

Neben ihrer neuesten Filmrolle hat Angelina auch privat bedeutende Entscheidungen getroffen. Sie kündigte zuletzt an, ihre prächtige Villa zu verkaufen, um ein neues Kapitel fernab der Vereinigten Staaten zu beginnen. Trotz der emotionalen Herausforderungen wirkt Jolie entschlossen, ihren Lebensweg aktiv zu gestalten und sich sowohl beruflich als auch privat neuen Aufgaben zu stellen. Nach dem Auftritt in Toronto bleibt abzuwarten, welche nächsten Schritte Angelina Jolie in ihrer Karriere und ihrem Leben gehen wird. "Versuchen wir, so viel wie möglich zu leben", ist ihr Rat an das Publikum.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Marcheline Bertrand, Angelina Jolie und Jacqueline Bisset im Juli 2001 in West Hollywood

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021