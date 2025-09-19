Jennifer Aniston: Stiller Seitenhieb gegen Angelina Jolie?

Seit Jahren stehen Jennifer Aniston (56) und Reese Witherspoon (49) als echtes Power-Duo vor der Kamera. Gemeinsam produzieren sie die erfolgreiche Apple-Serie "The Morning Show" – und für die vierte Staffel holten sie nun Oscarpreisträgerin Marion Cotillard (49) ins Boot. Auf dem roten Teppich der Premiere war das Frauenbündnis unübersehbar: Jennifer umarmte ihre neue Kollegin innig, beide schwärmten in Interviews voneinander und zeigten, dass sie sich schon nach kurzer Zeit bestens verstehen. Doch die Besetzung wirft in Hollywood laut Daily Mail auch Fragen nach einem Kalkül Jennifers auf. Denn Marion gilt als die einzige Frau, die Angelina Jolie (50) während ihrer Ehe mit Brad Pitt (61) wirklich eifersüchtig machte.

Als Brad Pitt 2016 an Marions Seite im Drama "Allied" spielte, kochte die Gerüchteküche um eine Affäre so hoch, dass Angelina von "giftiger Eifersucht" geplagt worden sein soll – nicht zuletzt, weil sie selbst Brad einst am Set von "Mr. & Mrs. Smith" erobert hatte. Jennifer wiederum war von 2000 bis 2005 mit Brad verheiratet – und musste damals zusehen, wie er sich während der Dreharbeiten zu Angelina hingezogen fühlte. Trotz des schmerzhaften Ehe-Endes hielt sie ihrem Ex später sogar in schweren Zeiten die Treue: Berichten zufolge wollte sie ihn 2016 juristisch unterstützen, als Angelina schwere Vorwürfe gegen ihn erhob.

Kein Wunder also, dass die gemeinsame Sache mit Marion von einigen Insidern als subtiler Seitenhieb verstanden wird. Während die Französin schwärmte, Jennifer sei eine "inspirierende Seele", nannte diese sie eine "Sonne voller Liebe und Talent". Hollywood-Insider spekulieren jedoch, dass hinter der Frauenfreundschaft auch ein unausgesprochenes Signal steckt: Versöhnung mit Brad Pitt – ja. Aber Vergebung für Angelina Jolie? Fehlanzeige.

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Aniston, Marion Cotillard und Reese Witherspoon im September 2025

Getty Images Marion Cotillard und Brad Pitt, 2016 bei einem Fan-Event zu ihrem Film "Allied"

IMAGO / Pond5 Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Juni 2006