Michelle Hunziker und Pirelli-Erbe sind angeblich getrennt

Gerüchten zufolge sollen Michelle Hunziker (48) und ihr Partner, der Pirelli-Erbe Nino Tronchetti Provera, getrennt sein. Die beiden hatten sich erst vor wenigen Monaten über beide Ohren verliebt als Paar gezeigt und galten schnell als neues Traum-Duo Italiens. Laut Berichten des Gossip-Blogs Dagospia sollen die Spekulationen tatsächlich stimmen und ihre Beziehung beendet sein. Dies behaupten wohl Insider aus dem Bekanntenkreis der beiden. Auffällig ist, dass seit über fünf Wochen keine gemeinsamen Fotos der TV-Moderatorin und des Unternehmers mehr veröffentlicht wurden.

Noch vor wenigen Monaten genossen Michelle und Nino gemeinsam den Sommer in vollen Zügen und lebten das perfekte Dolce-Vita-Leben. Sie verbrachten viel Zeit miteinander auf einer Jacht, schipperten entlang der herrlichen italienischen Küsten und schienen wie ein Liebespaar aus einem Roman. Auch Michelles Töchter lernten Nino kennen, was darauf hindeutete, dass es zwischen ihnen ernst wurde. Doch während Michelle kürzlich in einem Interview mit der Zeitung "Corriere della Sera" über das Ende großer Lieben sprach, verlor sie kein Wort über ihre derzeitige Beziehung. "Ich denke, dass Liebesbeziehungen enden, weil man irgendwann nicht mehr in die gleiche Richtung schaut", erklärte sie und verglich diese Entwicklung mit einem ungleichen Tempo auf der Strecke: "Weil der eine mit 100 km/h fährt und der andere mit 50 km/h."

Die Moderatorin, die zuvor mit Eros Ramazzotti (61) verheiratet war und mit ihm eine Tochter hat, betonte in der Vergangenheit oft, wie wichtig ihr familiäre Werte und enge Freundschaften bleiben. Trotz des Ehe-Aus pflegt sie nach wie vor eine gute Beziehung zu Eros, was zuletzt bei einem Familienausflug zu sehen war. Über ihren aktuellen Beziehungsstatus hält sie sich jedoch bedeckt und zu den aktuellen Trennungsgerüchten gab es bislang keinen Kommentar von ihrer Seite. Gegenüber Bunte betonte sie lediglich: "Ich versuche, das Ganze ein bisschen privat zu halten, damit man es beschützen kann."

Instagram / therealhunzigram Moderatorin Michelle Hunziker

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

Instagram / therealhunzigram Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker auf Mykonos