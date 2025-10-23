Sommerhaus-Eklat: Jochen Horst schießt gegen Edda Pilz

Im Sommerhaus der Stars geht der Streit zwischen Edda Pilz und ihrem Freund Micha in die nächste Runde – dieses Mal jedoch nicht direkt zwischen den beiden, sondern durch Schauspieler Jochen Horst (64), der mit einem Kommentar auf Instagram Öl ins Feuer gießt. Unter einem offiziellen Beitrag, der die Streitszene nochmals zeigt, äußerte sich Jochen zu Michas Verhalten: "Recht hat er. Ich fand's super, dass er gehen wollte. Und auch richtig." Seine klaren Worte blieben nicht unbemerkt und sorgten für eine hitzige Reaktion von Edda auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen.

Edda zeigte in ihrer Instagram-Story einen weiteren Screenshot von Jochens Kommentar: "Naja, meine Liebe. Das Wort 'Peinlichkeit' hat durch dich ja nun auch nicht grad eine neue Definition erfahren." Edda hielt mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. "Pahahahahaha, ihr könnt euch das nicht ausdenken!" schrieb sie sarkastisch und stellte Jochens Worte bloß. Sie fügte außerdem hinzu: "Jetzt auf einmal kriechen sie alle aus ihren Löchern." Damit heizte sie die Situation weiter an und machte klar, dass sie sich von Seitenhieben ihrer Sommerhaus-Mitbewohner nicht beeindrucken lassen will.

Bereits während der Dreharbeiten wurde die Beziehung von Edda und Micha auf eine harte Probe gestellt. Streitigkeiten und Beziehungsdramen waren an der Tagesordnung, wie etwa die Szene, in der Micha vor der Kamera mit einer Trennung drohte. Die Differenzen zwischen den beiden bleiben auch bei ihren Mitbewohnern nicht unbemerkt und scheinen nun sogar breitere Kreise zu ziehen. Für das Publikum bleibt die Frage, ob die Spannungen im Sommerhaus weiterhin eskalieren oder ob es Edda und Micha gelingt, Frieden zu finden – allen öffentlichen Kommentaren zum Trotz.

RTL Edda Pilz und Jochen Horst im "Sommerhaus der Stars"

RTL Michael Klotz und Edda Pilz im Sommerhaus der Stars 2025

RTL Jochen Horst im "Sommerhaus der Stars" 2025