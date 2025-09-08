Fans entdecken faustgroßes Loch in Laura Maria Rypas Schrank

In ihrer neuesten Instagram-Story gewährte Laura Maria Rypa (29) ihren Followern einen Blick in ihren Ankleidebereich. Doch nicht das stilvolle Interieur war der Hingucker. Ein faustgroßes Loch in einem der Schränke zog die Aufmerksamkeit auf sich. Sofort entstanden Spekulationen: Könnte es sich um einen Faustabdruck handeln? Viele Fans mutmaßten, dass "sich da doch jemand mit der Faust verewigt" habe. Die Influencerin selbst schweigt bislang zu den Gerüchten.

Die Entdeckung des beschädigten Schranks könnte nicht zu einem spannenderen Zeitpunkt kommen. Erst kürzlich trennte sich Laura von ihrem Ex-Verlobten Pietro Lombardi (33). "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen", verkündete die zweifache Mama am 17. August auf Instagram. Nun fragen sich viele, ob die auffällige Beschädigung mit der Trennung in Verbindung stehen könnte.

In der vergangenen Woche zeigte sich Pietro zum ersten Mal nach der Trennung wieder in der Öffentlichkeit und gab bei der Love Island VIP-Premiere in Köln seinen Hit "Fuego" zum Besten. Trotz der angespannten privaten Umstände betonte der Sänger gegenüber RTL, dass es ihm aktuell "wirklich sehr gut" gehe. Auf der Suche nach einer neuen Herzensdame ist er aber definitiv nicht, wie er gegenüber Promiflash klarmachte: "Was für Dating? Brauche ich nicht."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Laura Maria Rypa, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypas Ankleidezimmer

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025