Jeanette Biedermann kann nach schwerer Zeit wieder lachen

Jeanette Biedermann (45) hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich, das Höhen und Tiefen mit sich brachte. 2024 trennte sich die Sängerin von ihrem Ehemann Jörg Weißelberg (57), was eine der zahlreichen Herausforderungen war, die sie zu bewältigen hatte. Hinzu kam der schmerzliche Abschied von ihrer 19-jährigen Katze Shiva, die im Sommer verstarb. Trotz dieser Rückschläge wagte sich Jeanette auf das Tanzparkett der RTL-Show Let's Dance, wo sie hart gegen die Konkurrenz kämpfte. Doch trotz dieser Rückschläge blickt sie optimistisch in die Zukunft. "Ich habe viel durchgemacht und wurde sehr im 'Loslassen' geprüft. [...] Ich habe mühsam alle Teile wieder zusammengefügt und entschieden, dass jetzt ein neues Leben beginnt. Ich schaue nach vorn und nicht mehr zurück. Ich habe mein Lachen wiedergefunden", erklärt sie gegenüber Bild.

Ein neuer Lebensabschnitt hat für Jeanette begonnen, nicht zuletzt dank ihres neuen Lebensgefährten Sebastian, mit dem sie seit dem Frühjahr glücklich ist. "Liebe ist allgegenwärtig", betont die Sängerin und sieht sie als essenziellen Bestandteil ihres Lebens. Das Wiederentdecken ihrer Leidenschaft für die Schauspielerei trägt ebenfalls zu ihrem neugefundenen Glück bei. Nach einer zweijährigen Fernsehpause kehrte die ehemalige GZSZ-Darstellerin auf die Bildschirme zurück. In der ARD-Serie In aller Freundschaft übernahm sie die Rolle einer psychisch erkrankten Frau im Rollstuhl, bald gefolgt von einem weiteren Auftritt in "Die Heiland – Wir sind Anwalt".

Was Jeanette besonders berührt, ist der Verlust ihrer Katze Shiva, die einen festen Platz in ihrem Herz hatte. Diese enge Beziehung zu ihrem Haustier begleitet sie auch nach dessen Tod. Der Abschied fällt ihr so schwer, dass sie die Katze noch nicht beerdigen konnte – die eingeäscherte Shiva wartet in einer Holzschachtel darauf, unter einem Magnolienbaum im Garten begraben zu werden, wo sie die Sonne genoss. Mit 45 Jahren zieht Jeanette eine zufriedene Bilanz über ihr Leben: Sie hat Frieden mit sich selbst gefunden und erlebt ein ausgeglichenes Lebensgefühl, das ihr in jungen Jahren fehlte.

Getty Images Jeanette Biedermann im Juli 2024

Getty Images Jörg Weißelberg und Jeanette Biedermann im Februar 2007 in Berlin

