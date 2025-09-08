Nach 16 Jahren: Sylvie Meis denkt noch täglich an den Krebs

Sylvie Meis (47) hat kürzlich in einem Interview mit Web.de ein bewegendes Geständnis gemacht: Noch immer denkt sie jeden Tag an ihre vor 16 Jahren diagnostizierte Brustkrebserkrankung. "Verbringe ich nach 16 Jahren also einen Tag, ohne nicht mindestens einmal an die Krankheit zu denken? Nein", erklärte die 47-jährige Moderatorin offen. Obwohl die Angst vor einer Rückkehr der Krankheit mit der Zeit abgenommen hat, bleibt die Anspannung rund um die Nachfolgeuntersuchungen bestehen. Damals, im Alter von 31 Jahren, wurde der Krebs bei der Moderatorin entdeckt.

Die Krankheit hat jedoch nicht nur Spuren der Angst hinterlassen, sondern auch positive Impulse in ihrem Leben gesetzt. Sylvie betonte im Interview, dass der Brustkrebs ihr den Anstoß gegeben habe, ihr Leben radikal zu ändern und eine Karriere unabhängig von anderen Einflüssen aufzubauen. "Ohne dieses herausfordernde Erlebnis hätte ich mein Leben nicht so neu aufgestellt, wie ich es getan habe", erklärte sie. Diese Transformation brachte ihr nicht nur persönlichen, sondern auch professionellen Erfolg. Sie lebt mittlerweile ein Leben, das sie sich in jungen Jahren vielleicht nicht hätte vorstellen können.

Privat wie auch beruflich hat sich Sylvie weiterentwickelt und bleibt ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Fans können sie derzeit als Moderatorin der neuen Staffel von Love Island VIP erleben, die seit dem 4. September beim Streamingdienst RTL+ verfügbar ist. Ab dem 11. September können die Folgen außerdem auf RTLZWEI verfolgt werden. Sylvie verspricht ihren Zuschauern bereits jetzt eine Staffel voller Emotionen, Glamour und großer Momente.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025