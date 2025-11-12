Pole-Dance: Sylvie Meis schwärmt übers Tanzen an der Stange

Sylvie Meis (47) hat eine neue Leidenschaft entdeckt: Poledance. Auf Instagram berichtete die 47-jährige Moderatorin über ihre anfängliche Skepsis und die überraschende Wendung ihrer Einstellung zu diesem Hochleistungssport. "Ich dachte immer, Pole Dance sei nichts für mich –⁠ zu intensiv, zu mutig... und ich war nicht flexibel genug", schrieb sie. Doch nach dem Ausprobieren änderte sich alles. Besonders dank der Unterstützung ihrer Trainerin, Stella Cleyo, habe sie sich "sicher, unterstützt und so selbstbewusst" gefühlt wie nie zuvor.

Ihre ersten Schritte an der Stange machte Sylvie jedoch nicht nur im privaten Rahmen, sondern auch in einer Live-Sendung. Bereits am 6. Juli zeigte sie sich bei stern TV auf RTL mutig, als sie – in einem Anzug gekleidet – unter der Anleitung von Poledance-Expertin Anne-Marie Kot (35) die ersten Bewegungen ausprobierte. Die Expertin war von Sylvies Performance begeistert und lobte vor laufender Kamera: "Und ja: Sylvie hat sich mega gut angestellt!" Das merkten auch Zuschauer, die die Moderatorin in dieser neuen Rolle erleben konnten.

Besonders faszinierend für Sylvie sei das neu gewonnene Körpergefühl, wie sie auf Instagram verriet. "Ich habe mich kraftvoll, weiblich und vollkommen im Einklang mit meinem Körper gefühlt", schrieb sie ehrlich. Die Moderatorin ist bekannt dafür, eine Vorliebe für Fitness-Themen zu haben, doch Poledance scheint für sie mehr als nur eine sportliche Herausforderung zu sein. Es gibt ihr offenbar ein neues Gefühl von Selbstbewusstsein und Stärke, welches sie seit ihrer Krebserkrankung nie wieder missen möchte. Diese besondere Erfahrung der Selbstentdeckung teilt sie gern mit ihrer Community.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvie Meis im März 2024 in West Hollywood

Anzeige Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis beim Pole-Dance

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Moderatorin Sylvie Meis bei "Love Island VIP" 2025